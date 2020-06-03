Что будет с волонтерами Петербурга обсуждали на межведомственном совете

Состоялось заседание Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург по праву считается столицей добровольчества России. В 2019 году было привлечено 50 147 добровольцев для 3900 мероприятий. Всего в городе в прошлом году творили добрые дела 80 000 волонтеров.

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи обсудили итоги исполнения программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге» на 2019-2025 годы и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках сегодняшних ограничений в связи с пандемией.

Напомним, более 4000 волонтеров из Петербурга присоединились к акции #МыВместе, более 3000 их них уже прошли аккредитацию и теперь ежедневно помогают жителям нашего города, выполнив на сегодня около 18 тыс. заявок.

В Петербурге все большей популярностью пользуется добровольческая деятельность. Советом по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями была организована выставка «Форма добра», где представлено 10 историй о лучших добровольческих практиках. Выставка была проведена на Окружном форуме добровольцев, у арки Главного штаба, на фестивале «Будь с городом». Ее увидели более 3,5 млн человек.

В 67 мероприятиях по поддержке ветеранов приняли участие около 3000 «Волонтеров Победы». Их подразделения находятся в каждом районе города.

В 2019 году 2007 добровольцев помогали петербуржцам переходить на цифровое эфирное телевизионное вещание. 1500 волонтеров, готовых к Чемпионату Европы по футболу УЕФА 2020 города-организатора Санкт-Петербурга, смогут помогать футболистам, болельщикам и гостям города в следующем году. Некоторые из них сейчас присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы оказывают помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. За весь период работы регионального штаба волонтеров подано 17 933 заявки от жителей города, среднее время связи с заявителем составляет 35 минут, среднее время закрытия заявок составляет 24 часа (с момента связи с заявителем).

«В период пандемии в нашем городе увеличилось число граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности. Многие просто не могут остаться в стороне и хотят помочь тем, кто нуждается сегодня в нашей помощи», - сказала председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Также она отметила, что средний возраст добровольцев сегодня составляет 18-23.

Значительно расширилось одно из крупнейших мероприятий в сфере добровольчества страны – «ДОБРОФОРУМ». В 2019 году его посетили 650 участников, 40 экспертов.

Уже традицией стало награждение 10 лучших добровольцев знаком отличия Правительства Санкт-Петербурге «За вклад в развитие добровольческой деятельности».

200 общественных организаций и более 5000 городских активистов воспользовались услугами Ресурсного центра в 2019 году, специалистами центра было проведено более 100 консультаций.

В Петербурге вот уже 10 лет осуществляет свою деятельность на добровольческих началах Автономная некоммерческая организация социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст». Она развивает «серебряное» волонтерство, то есть волонтерство среди граждан пожилого возраста для раскрытия их потенциала, самореализации. В 2019 году более 450 петербуржцев было вовлечено в эту работу.

Активно развивается Проект «Чистые игры» – командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов, который зародился в 2014 году. Он дает возможность через игру увидеть проблемы загрязнения окружающей среды, привлечь широкую общественность к вопросам экологии, приобщить к культуре бережного обращения с природой. За 6 лет приняли участие 7 тысяч человек, собрав 155 тонн мусора (в 2019 - 2130 человек, собрав 31 тонну мусора).

Кстати, говоря об экологической повестке, на заседании было принято решение включить председателей Комитета по благоустройству и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в состав Межведомственного совета.

В 2019 году на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности было выделено 65 047 756 рублей. В 2019 году на базе общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, создано 5 центров добровольчества (волонтерства), оборудованных современными техническими средствами.

«Стоит отметить, что эти средства распределены на проведение значимых мероприятий в сфере добровольчества, что, конечно, поможет вовлекать все большее количество людей к участию. Однако городу нужны системные решения, требующие увеличения финансирования. Например, платформа, позволяющая вести учет, формировать статистические данные для стратегического планирования и прогнозирования. В 2019 году мы запустили интерактивную информационную платформу для взаимодействия с молодежью– портал и мобильное приложение «Мы Петербург». Там можно узнать про добровольческие проекты, городские мероприятия, вакансии и стажировки от компаний и органов власти. Можно найти единомышленников и создать команды для реализации своих идей. В следующем году мы планируем интеграцию с «Единой картой петербуржца» и системой «Доброволец России». Также мы планируем создать раздел, где будут функционировать специальные сервисы для волонтеров и запущена бонусная программа», - рассказала Юлия Аблец.