В Петербурге число банкротов физлиц выросло на 48%

07.07.2020 Санкт-Петербург. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), число петербуржцев-банкротов растет: если в первом полугодии 2019 года их было 1257 человек, то в первом полугодии 2020 года — уже 1858. За тот же период 2018 года обанкротилось 963 человека. То есть рост числа банкротов увеличился с 31% до 48%.

По мнению генерального директора «Юридического бюро № 1» Юлии Комбаровой, на динамику роста напрямую повлиял кризис. «В статистику этого года вошли должники, которые до кризиса были перекредитованы, возможно допускали просрочки и выплачивали большую часть доходов. Потеряв работу, они сразу потеряли возможность обслуживать долг.

Бум банкротств физлиц будет только набирать обороты. Мы считаем, что вторая волна банкротов придет осенью, банкротиться станут более обеспеченные должники, которые также потеряли работу, но до кризиса имели отложенные накопления».

Рост числа банкротов мог быть и большим, если бы не приостановка работы Арбитражного суда Петербурга и области, а также кредитных учреждений в апреле и мае. «Сроки рассмотрения существенно выросли, мы подавали заявления в электронном виде, но суды не назначали заседания. Срок вынесения определения о принятии заявления ранее составлял 1,5-2 недели, сейчас 3. С момента принятия судом заявления до назначения даты рассмотрения срок вырос в среднем с 1 до 2 месяцев, – говорит юрист. – Данная задержка нервировала должников, так как коллекторы прекращают давление только после того, как суд признал заявление обоснованным. Кроме того, из-за коронавирусных ограничений у юристов возникли трудности со сбором документов для подачи заявления».