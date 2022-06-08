Обзавестись собакой могут владельцы не только загородных коттеджей, но и жители городской квартиры. Необходимо останавливать свой выбор на небольших собаках, иначе пес будет чувствовать себя некомфортно, портить вещи и вместо верного четвероного друга вы получите множество проблем. В данном статье мы подобрали список самых маленьких пород собак.

Какую выбрать собаку в городскую квартиру?