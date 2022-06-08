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Питерец.ру » Статьи » Животные, ветеринария » Какую выбрать собаку в городскую квартиру?

Какую выбрать собаку в городскую квартиру?

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
pixels.com
Обзавестись собакой могут владельцы не только загородных коттеджей, но и жители городской квартиры. В данном статье мы подобрали список самых маленьких пород

Обзавестись собакой могут владельцы не только загородных коттеджей, но и жители городской квартиры. Необходимо останавливать свой выбор на небольших собаках, иначе пес будет чувствовать себя некомфортно, портить вещи и вместо верного четвероного друга вы получите множество проблем. В данном статье мы подобрали список самых маленьких пород собак.

Какую выбрать собаку в городскую квартиру?

  • Русский той терьер. Миниатюрные собачки с игривым нравом и с большим количеством энергии. Русский той терьер жаждут человеческого общения. Плохо переносят одиночество и разлуку с хозяином. Русские той терьеры бывают двух типов с длинной и короткой шерстью, а также различных цветов. Несмотря на свои размеры являются превосходной собакой-компаньоном, которая хорошо ладит с людьми и другими животными. Веселый, озорной и неугомонный пес всегда полон энтузиазмом. Он всегда в постоянном движении и не позволит хозяину заскучать. Питомец подходит для активных людей, а не для домоседов. Несмотря на свои размеры они любят гулять, играть и обращать на себя внимание. При неправильном воспитании, собака относится к хозяину как к собственности. Из-за чего могут проявлять агрессию к окружающим.Несмотря на свои миниатюрные размеры русские тои обладают высокой продолжительностью жизни, в среднем она составляет 10-15 лет. Типичные наследственные заболевания: глазные заболевания; асептический некроз головки бедренной кости; гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге); переломы костей и вывихи суставов; на фоне неправильного рациона пса могут возникнуть проблемы. На https://superminiki.com/dog/toy-terer можно выбрать и купить той терьера в Москве.
  • Той Фокстерьер. Сообразительный, озорной той фокстерьер стремится угодить своему хозяину. Порода была выведена в Северной Америке в качестве охотника. Это очень сообразительные собаки, которые легко поддаются дрессировке и которые хорошо справляются с соревнованиями по послушанию и аджилити. Обладают всеми качествами большого и доминантного пса: смелые, храбрые, с лидерскими качествами. При этом очень веселые и милые. Той Фокстерьер станет не просто другом, но и компаньоном на охоте. Из минусов можно выделить следующее: охотиться на всех мелких домашних животных; громко лает; требует физических нагрузок. Не требовательны в уходе. Достаточно проверять глаза, уши, зубы и расчесывать шерсть. Несмотря на крепкое здоровье, они имеют и слабые места. Подвержены следующим заболеваниям: гипотиреоз, узкоугольная глаукома, трихиазис, вывих хрусталика глаза, вывих атлантоосевого сустава, дефект Т-клеток. Средняя продолжительность жизни составляет от 13 до 15 лет.
  • Японский хин. Эта благородная собака может похвастаться королевской родословной, которая все еще проявляется в ее внешности. У японского хина короткая морда и большие круглые глаза, перед которыми трудно устоять. Очаровательный компаньон с экзотической внешностью. Сложно не обратить внимания на него. Они чувствительны к эмоциям своих владельцев — если они живут в доме спокойно, то будут проявлять спокойный характер. Японский хин не подходит для дома с маленькими детьми, так как он может получить травму во время игры. Кроме того они не будут терпеть шалости ребенка и могут огрызнуться на ребенка. Они очень подвижные, активные и энергичные песики. Японский хин мало лает и шума фактически от него нет. Однако если почувствует опасность, то способен издавать различные звуки. Легко поддаются дрессировке и способны даже освоить цирковые трюки. Могут себя чувствовать не уверенно в незнакомом месте, и даже проявлять агрессию. Плохо переносят жару, поэтому в жаркие дневные часы лучше не выходить на улицу. Средняя продолжительность жизни составляет от 10 до 12 лет.
  • Китайская хохлатая. До сих пор неизвестно каким образом была выведена данная порода, однако известно что это одна из древнейших пород. Самая популярная версия гласит, что они родом из Африки и некоторых регионах Мексики. Дружелюбно настроены ко всем людям и животным. С радостью выполнят любую команду, особенно с участием лакомства. Могут быть самых разных окрасов, причем встречаются необычные сочетания цветов. Китайская хохлатая не линяет и не обладает специфическим псиным запахом. Считается, что представители данной породы способны избавить владельцев от ревматических болей. Плохо переносят смену владельца, могут вести себя буйно и агрессивно. Даже в прохладную погоду быстро замерзают, поэтому понадобится одежда. Средняя продолжительность жизни составляет от 10 до 15 лет
  • Карликовый пинчер. Цвергпинчер – эмоциональная и энергичная порода собак с миниатюрными габаритами и бесстрашной душой. Такой четвероногий питомец подойдет для людей, ведущих активный образ жизни. Они невероятно энергичные и сообразительные, лучше всего подходит для владельцев, которые способны поставить пса на свое место. Особенности породы: легко поддаются дрессировки; обладают миниатюрными размерами и можно содержать в городской квартире; не привередливы в содержании. Продолжительность жизни карликового пинчера составляет не менее 13 лет, но при хорошем уходе они живут дольше 15 лет.
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