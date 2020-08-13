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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Лечение рака яичников в Германии

Лечение рака яичников в Германии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Рак яичников – опасное онкологическое заболевание, которое может развиваться даже у женщин молодого возраста.

Рак яичников – опасное онкологическое заболевание, которое может развиваться даже у женщин молодого возраста. В последние годы в его лечении достигнуты значительные успехи. Локализованный рак успешно излечивается более чем в 90% случаев. Даже при местнораспространенной форме или метастатических опухолях врачам удается увеличить продолжительность жизни пациента на долгие годы, а иногда и полностью вылечить заболевание. Чтобы максимально увеличить свои шансы на успех в борьбе с онкопатологией, вы можете отправиться на лечение рака яичника в Германию. Поговорим о том, как лечат это заболевание, в зависимости от стадии.

1 стадия

Проводится операция по удалению опухоли. Обычно удаляют сразу два яичника, обе фаллопиевы трубы и матку. Как будет проходить лечение дальше, зависит от подстадии и степени злокачественности опухоли. Степень может быть первой, второй или третьей. Её определяют в ходе гистологического исследования после биопсии рака.

Если новообразование имеет низкую степень злокачественности, подстадию 1А или 1В, то после удаления матки с придатками дальнейшего лечения не требуется. К тому же, у женщин, которые желают в будущем иметь детей, может быть рассмотрен вопрос об односторонней аднексэктомии. Суть операции состоит в удалении одного яичника и фаллопиевой трубы на той же стороне. В распоряжении женщины остается матка и придатки на другой стороне, поэтому после лечения она может забеременеть. Но такое лечение имеет более высокий риск рецидива рака.

При опухолях 2 степени злокачественности всегда удаляют матку вместе с придатками, потому что вероятность рецидива опухоли после односторонней аднексэктомии высокая. После операции может использоваться:

  • активное наблюдение;
  • химиотерапия.

Если же рак яичника имеет третью степень злокачественности, либо устанавливается стадия 1С, то химиотерапию назначают всегда. Обычно после операции проводят от 3 до 6 циклов с использованием 2 препаратов.

2 стадия

Проводится радикальное хирургическое лечение. Врач удаляет матку с придатками. После операции проводится минимум 6 циклов химиотерапии.

3 стадия

Лечение рака начинают так же, как если бы он имел стадию 2. Её устанавливают окончательно только в ходе хирургической операции. Врач удаляет как можно больше опухолевой ткани. На 3 стадии наблюдается прорастание в окружающие органы и ткани, поэтому объем операции больше, чем на предыдущих стадиях. В дополнение к матке и придаткам, хирург также может удалить:

  • сальник;
  • часть кишечника или желудка;
  • околоматочную клетчатку;
  • часть мочевого пузыря, печени и т.д.

Задача врача состоит в том, чтобы удалить как можно больше опухолевой ткани. В идеале не должно остаться ни одного очага диаметром более 1 см.

Лечение после операции:

  • химиотерапия – минимум 6 циклов;
  • таргетная терапия в течение 12 месяцев.

В специализированных центрах онкологии в Германии проводится интраперитонеальная химиотерапия. После операции брюшную полость промывают раствором подогретых химиопрепаратов. Процедура позволяет уничтожить оставшиеся раковые клетки и увеличивает продолжительность жизни пациентки.

Для некоторых женщин первой лечебной процедурой становится химиотерапия. С её помощью пытаются уменьшить опухоль в размерах, чтобы затем её можно было удалить. Проводят минимум 3 цикла химиотерапии, а после операции – ещё 3 цикла.

В некоторых немецких клиниках практикуется новый подход к лечению рака яичников с помощью химиотерапии. Она после операции применяется постоянно, в поддерживающем режиме, чтобы избежать рецидива опухоли. 

4 стадия

На 4 стадии рака яичников лечение проводится в целом так же, как на третьей. Но чаще встречаются случаи неоперабельных опухолей. В этом случае основными методами лечения становятся химиотерапия и таргетная терапия. При необходимости проводятся паллиативные процедуры и операции: выводится жидкость из брюшной полости, устанавливается стент в кишечник, выполняется гастростомия.

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