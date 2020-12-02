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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Наркология » Комплексный подход и конфиденциальное лечение алкоголизма в "ADOMED"

Комплексный подход и конфиденциальное лечение алкоголизма в "ADOMED"

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Алкоголизм – это серьезная болезнь, а не признак плохого характера или скверного воспитания. Зависимость от алкогольных напитков может возникнуть вследствие

Алкоголизм – это серьезная болезнь, а не признак плохого характера или скверного воспитания. Зависимость от алкогольных напитков может возникнуть вследствие различных факторов: затянувшейся депрессии, личных тревог или давления социума. Но независимо от причины пагубной привычки важно понимать, что недуг следует лечить уже при первых его признаках. В этом случае рекомендации знакомых или народные средства бессильны, так как больному необходима профессиональная помощь в https://adomed.md/lechenie-alkogolizma/. Клиника "ADOMED" использует в своей работе только комплексный подход с применением инновационных методов, что гарантирует пациенту полное выздоровление после прохождения курса.

Эффективное лечение алкогольной зависимости – это одно из направлений реабилитационного центра "ADOMED". Специалисты клиники готовы оказать профессиональную помощь на всех этапах. Даже если алкозависимый отказывается от лечения, опытные сотрудники тактично и аккуратно убедят его в необходимости прохождения реабилитации. Никакого насилия или давления! "ADOMED" использует исключительно методы психологического воздействия. 97% пациентов принимают помощь и становятся на шаг ближе к полному выздоровлению от опасного недуга.

Этапы проведения лечения от алкогольной зависимости в реабилитационном центре

Клиника "ADOMED" подходит к проблеме комплексно, поэтому перед началом лечения с пациентом проводит консультацию опытный врач-психолог. В ходе беседы специалист устанавливает причину появления недуга, продолжительность приема алкогольных напитков и стадию заболевания. В дальнейшем начинается работа врачей:

  • вывод пациента из запойного состояния и проведение детоксикации организма. Очищение осуществляется с использованием медикаментов и капельниц, с помощью которых можно улучшить состояние и устранить негативные последствия от приема алкоголя;

  • в случае алкогольного делирия врачи назначают препараты, снимающие возбуждение и интоксикацию;

  • далее следует реабилитация "12 шагов" с использованием комплексного подхода: психотерапевтических методов, общего укрепления организма и адаптации в социуме.

Учитывая серьезность недуга и его последствий, важно не медлить, а сразу записываться на прием к специалистам клиники "ADOMED". Будьте уверены, высококвалифицированный штат сотрудников и современные методы лечения гарантируют эффективный результат и возвращение больного к нормальной жизни!

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