Катаракта: виды, симптомы, методы лечения

Катаракта – это заболевание, которое проявляется частичным или полным помутнением хрусталика глазного яблока. В результате нарушается естественная способность глаза пропускать световые лучи, что снижает качество зрения, приводит к размытости изображения и даже полной потере способности видеть.

Основная опасность катаракты заключается в отсутствии явных симптомов заболевания на начальной стадии, когда качество зрения остается практически без изменений. Однако прогрессирование болезни может привести к резкому снижению остроты, а затем и к полной слепоте, если своевременно не обратиться к врачу и не пройти лечение.

Причины развития

На сегодняшний день не выявлено однозначных причинных факторов возникновения болезни. В основе развития катаракты лежит нарушение структуры белковых волокон хрусталика, преимущественно связанных с возрастными изменениями организма, а уже быстрота формирования и тяжесть течения заболевания зависят от сопутствующих факторов риска.

Например, по статистике, женщины сталкиваются с помутнением хрусталика вдвое чаще мужчин, вероятно, из-за разницы в гормональном фоне. Также учеными доказано, что люди с темным цветом кожи страдают катарактой значительно чаще, нежели белокожие.

Существуют и другие факторы, влияющие на вероятность развития катаракты:

повышение концентрации глюкозы в крови, которое негативно влияет на питание хрусталика;

нарушения обмена веществ, ожирение;

высокие степени близорукости;

длительное употребление глюкокортикостероидов.

Кроме того, причинами разрушения белковой структуры хрусталика являются хирургические вмешательства и травмы глаз, а также патогенное воздействие ультрафиолета и сигаретного дыма.

Классификация катаракты

Формы катаракты подразделяются в зависимости от времени проявления, расположения поражений хрусталика и стадии развития заболевания.

Патология бывает врожденной и приобретенной. Первая развивается у новорожденного в результате внутриутробной инфекции, генетической предрасположенности либо наличия у беременной вредных привычек. Помутнение выявляется сразу после рождения. Приобретенная разновидность возникает на фоне благополучия в связи с возрастными изменениями или повреждениями.

В зависимости от расположения помутнений катаракта бывает:

ядерная: локализуется по центру;

корковая (кортикальная): по краям;

задняя субкапсулярная: в задней части;

полная (тотальная): во всех слоях хрусталика.

Формы заболевания в зависимости от степени тяжести:

начальная: поражение располагается по периферии, начинают образовываться темные полосы, но зрение остается острым;

незрелая: характеризуется неравномерной локализацией помутнений на ядре и по краям, изображение представляет собой размытую картинку, зрачок приобретает перламутровый блеск;

зрелая: отличается поражением всего хрусталика, зрение критично снижено;

перезрелая: происходит разрушение линзы глазного яблока, наступает слепота, цвет зрачка становится неравномерно молочным.

Симптомы катаракты

Важно вовремя заметить первоначальные признаки болезни, чтобы начать лечение. Основными распространенными симптомами катаракты являются:

размытое изображение с желтоватым оттенком;

плохая видимость в сумерки (куриная слепота);

ореолы вокруг источников света;

двоение контуров объектов;

снижение остроты зрения, которая плохо корректируется очками или линзами;

повышенная чувствительность к свету.

Любой из этих симптомов, если он возникает часто или не проходит, требует обращения к офтальмологу.

Методы диагностики

Во время первого осмотра пациента офтальмолог собирает жалобы и анамнез, уточняет возможные факторы риска. Затем производится комплексная проверка зрения, которая включает:

визометрию: оценку остроты зрения с помощью таблиц;

рефрактометрию: исследование преломляющей способности зрительного аппарата;

офтальмоскопию с помощью щелевой лампы для оценки прозрачности глазных сред;

биомикроскопию глаза;

тонометрию: измерение внутриглазного давления.

При необходимости производятся дополнительные исследования: ОКТ глаза, УЗИ, оценка цветовосприятия и т. п. Как правило, этого осмотра хватает, чтобы выявить катаракту, определить ее стадию. Другие виды диагностики, например, анализы, носят вспомогательный характер. Так, офтальмолог может направить пациента на биохимию крови и на осмотр к эндокринологу при подозрении на сахарный диабет и т.п.

Лечение

Лечение катаракты на ранних этапах может проводиться консервативно. Капли останавливают патологический процесс, но не поворачивают его вспять. Единственным способом полностью избавиться от помутнения является операционная замена хрусталика.

Чаще всего в современной офтальмологии используется процедура ультразвуковой факоэмульсификации. В процессе хирургического вмешательства в глазу делается небольшой разрез, через который в полость подается ультразвук. Он полностью разрушает хрусталик, фрагменты которого выводятся наружу. На свободное место помещают специальный имплантат – интраокулярную линзу (ИОЛ). Она заменяет хрусталик, участвуя в преломлении световых лучей. Существуют различные виды ИОЛ, что позволяет подбирать их в зависимости от клинической ситуации. Чаще всего после операции пациенту приходится носить очки, улучшающие зрение вблизи, но при этом он может вести полноценный образ жизни без ограничений.

Профилактика катаракты

Остановить возрастные изменения глаз невозможно, но снизить скорость развития патологического процесса реально, если следовать ряду правил:

своевременно лечить все заболевания, в том числе офтальмологические;

беречь глаза от ультрафиолета;

полноценно корректировать зрение при необходимости;

правильно питаться, вести здоровый образ жизни.

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