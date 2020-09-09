Эффективное лечение лимфомы в израильских клиниках

Лимфома – злокачественная патология, поражающая лимфосистему и клетки, отвечающие за иммунитет. Ее основные симптомы: увеличение лимфоузлов, боль в животе и грудной клетке, субфебрильная температура.

Различают два основных вида заболевания: лимфому Ходжкина (лимфогранулематоз) и неходжкинские лимфомы (НХЛ). Риск возникновения болезни увеличивается с возрастом. Подробнее о методиках лечения лимфомы в Израиле написано здесь https://uamt.com.ua/RU/lecheniye-limfomy-v-izraile.html.

Как и любое онкологическое заболевание, при отсутствии медицинской помощи лимфома представляет угрозу для жизни. Наибольших успехов в лечении этой сложной патологии добились израильские медики. Благодаря использованию новейших методов, благоприятный прогноз после лечения лимфомы в Израиле достигает 95%.

Методы лечения лимфомы в клиниках Израиля

Терапию лимфомы проводят ведущие врачи-гематоонкологи, имеющие большой опыт в пересадке костного мозга. Терапевтические методы подбираются индивидуально, после проведения диагностики, которая обычно занимает не более 3-4 дней.

Лечение неходжкинской лимфомы может несколько отличаться от методов терапии лимфогранулематоза. Также лечебная тактика зависит от стадии заболевания. Но в целом, основными методами терапии являются:

Химиотерапия – используются один или несколько препаратов, уничтожающих образование; Лучевая терапия – излучение высокой мощности воздействует на атипичные клетки и способствует уменьшению опухоли; Трансплантация костного мозга – в тех случаях, когда опухолевые клетки не удается уничтожить стандартной химиотерапией, прибегают к введению высоких терапевтических доз. Ударная доза действует достаточно эффективно, но нередко приводит к гибели клеток костного мозга. Поэтому после такой терапии требуется его пересадка; Препараты радиоиммунотерапии – в их состав входят антитела, способные переносить радиоактивные изотопы. Попадая в организм, они присоединяются к атипичной клетке и напрямую воздействуют на нее радиацией.

В некоторых случаях при лечении лимфомы Ходжкина в Израиле применяют спленэктомию (удаление селезенки). Также может выполняться удаление пораженных лимфоузлов.

Стоимость лечения

Клиники Израиля по лечению лимфомы предлагают различную цену на оказание медицинских услуг. Но в целом, стоимость терапии зависит от тяжести состояния пациента, длительности его пребывания в стационаре, стадии рака, используемых методов диагностики и терапии.

Лечение такого серьезного заболевания не может стоить дешево. Однако, цена лечения в Израиле при высоком качестве медицинской помощи в два раза меньше, чем в государствах Западной Европы. Поэтому многие пациенты даже из развитых стран выбирают Израиль.