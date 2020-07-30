Оформление медицинской справки для ГИБДД

Обязательное условие для получения водительских прав – предоставление медицинской справки в ГИБДД, для оформления которой нужно пройти комиссию. Срок ее действия составляет 12 месяцев. Это платная услуга, кандидату на получение прав или водителю необходимо заключать договор с медицинской организацией, где планируется прохождение комиссии.

Список докторов, которые входят в состав комиссии

Нужно определить – права какой категории будет получать гражданин, от этого зависит состав медицинской комиссии, перечень основных и дополнительных обследований. Для лиц, которые претендуют на получение удостоверения категорий А, А1, В, В1, ВЕ, М, обязательно посещение:

1. Семейного врача, терапевта;

2. Офтальмолога;

3. Психиатра;

4. Психиатра-нарколога.

Дополнительно терапевт может назначить обследование у невролога, который для уточнения состояния здоровья может направить на ЭЭГ. Направления на исследования мочи и крови может дать психиатр-нарколог.

Чтобы открыть категории С, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb, помимо перечисленных специалистов, обязательно нужно заключение отоларинголога, невролога, проведение ЭЭГ. Анализы крови и мочи понадобятся, если будет соответствующее направление от психиатра-нарколога.

Алгоритм оформления справки

Первый доктор, к которому приходит водитель или претендент на получение прав, выдает бланк для прохождения комиссии. Бланк дается после предъявления паспорта и чека об уплате госпошлины. Далее нужно обойти всех врачей по списку, выполнить обследования и получить их результаты. Последнюю отметку в бланке оставляет терапевт.

Только психиатра и психиатра-нарколога нужно проходить в медучреждении по месту прописки (по месту пребывания или с документом о временной регистрации, если медсправка оформляется в другом городе). Обследование у других специалистов можно выполнить в любом другом медицинском центре.

Какое решение выносит медицинская комиссия

Если по результатам обследования не обнаружатся серьезные заболевания, медицинская комиссия выдает справку о пригодности к вождению. К противопоказаниям для управления транспортом относятся такие патологии:

1. Эпилепсия;

2. Аффективные и психические расстройства, умственная отсталость, шизофрения;

3. Цветовая слепота и слепота обоих глаз;

4. Состояния, связанные с употреблением психотропных веществ.

Также доктора могут позволить управлять транспортным средством при соблюдении особых ограничений:

1. При серьезных нарушениях зрения одного глаза разрешается вождение с использованием акустической парковочной системы;

2. Если у пациента укорочены или ампутированы конечности, деформированы стопы, наблюдается паралич или трофические нарушения – допускается вождение транспорта с ручным управлением;

3. При выявлении гемиплегии, полном или частичном отсутствии конечности, неподвижности пальцев можно управлять транспортом с автоматической коробкой передач;

4. Если при заболевании органов зрения/слуха возможна коррекция, водитель обязан использовать во время вождения специальные медицинские изделия.

О противопоказаниях, ограничениях и показаниях для вождения можно подробнее узнать в постановлении Правительства России № 1604. В нем также указана полная информация об особых рекомендациях для некоторых категорий прав.