Что такое неправильный прикус?

Причины возникновения неправильного включают, например, генетические факторы и аномальное прорезывание жевательных зубов. Ортодонт распознает неправильный прикус, когда челюсти сомкнуты, когда имеется аномальное перекрытие зубов. В запущенных случаях у больного наблюдаются изменения черт лица. Подробнее о неправильном прикусе читайте по ссылке https://everestclinic.com/ispravlenie-prikusa

Неправильный прикус — что это за дефект?

Неправильный прикус вместе с перекрестным прикусом, латеральным функциональным смещением нижней челюсти и латерогенезом относится к группе поперечных аномалий прикуса. Чаще всего возникает в результате диспропорций между зубными рядами верхней и нижней челюстей — расширения верхнего зубного ряда или сужения нижнего зубного ряда. Оба эти симптома также могут возникать одновременно.

Дефект диагностируется путем проверки положения зубов по отношению к средней линии тела. Это относится к премолярам и молярам, но не к резцам и клыкам. Неправильный прикус может быть односторонним (левосторонний или правосторонний дефект) или двусторонним.

Двусторонняя форма обычно является осложнением тяжелых форм неправильного прикуса. На практике чаще всего встречается неправильный прикус с поражением только одного зуба, что, если касается задних отделов челюстей, не является эстетической проблемой.

Каковы причины неправильного прикуса?

В качестве причин диспропорции ширины дуг ортодонты называют:

генетические факторы,

неправильное расположение зачатков боковых зубов, вызывающее неправильное направление их прорезывания,

нарушение функции языка с его чрезмерным воздействием на челюсть или недостаточным воздействием на нижнюю челюсть,

несогласованность смены зубов в верхней и нижней дугах,

макроглоссия (слишком большой язык) и микроглоссия (слишком маленький язык).

Как распознать неправильный прикус?

Неправильный прикус распознается при контакте челюстей, когда имеется аномальное перекрытие зубов. Небная поверхность верхних боковых зубов контактирует с щечной стороной нижних боковых зубов. Окклюзионные поверхности зубов верхней дуги (верхней челюсти) не соприкасаются с жевательными поверхностями нижней дуги (нижней челюсти) или контакт неполный. Это бывает, когда верхняя челюсть широкая — имеется гипертрофия верхней челюсти или недоразвитие нижней челюсти.

Продвинутые ортодонтические дефекты отражаются на чертах лица. При этом пороке изменения черт выражаются диспропорцией между шириной верхней части лица на уровне скуловых дуг и шириной нижней части лица на уровне углов нижней челюсти.