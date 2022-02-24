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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Установка элайнеров: особенности стоматолоргического лечения неправильного прикуса

Установка элайнеров: особенности стоматолоргического лечения неправильного прикуса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Элайнеры – это современные ортодонтические изделия, который используют в стоматологии для выравнивания зубного ряда.

Элайнеры – это современные ортодонтические изделия, который используют в стоматологии для выравнивания зубного ряда. Конструкцию производят из гипоаллергенного прозрачного материала – синтетики. Этот полимер абсолютно безопасен для человека. Он достаточно жесткий, чтобы обеспечить щадящее давление на ряд, помогает им принимать правильное положение. Профессиональная установка элайнеров позволяет успешно устранять проблемы с прикусом. Специалисты сети клиник щадящей стоматологии «Пандент» работают даже со сложными клиническими случаями, используя качественные ортодонтические конструкции.

Основные показания к назначению

Современные технологии позволят проводить лечение с использованием специально разработанных кап. Это компактные фиксаторы-колпачки. Их фиксируют на зубах, что позволяет исправить неровности. Такой метод уже относят к универсальным и щадящим. Он доказал свою эффективность при лечении разнообразных дефектов:

  • выдвижение единицы в ряду – отклоняться они могут назад или вперед;
  • диастемы;
  • скученность зубного ряда;
  • разные деформации, в том числе неправильное анатомические положение;
  • тремы;
  • наложение единиц друг на друга.

Элайнеры помогают восстановить эстетику улыбки, чаще всего используют их в несложных клинических проявлениях. Если дефектов несколько и они серьезные, элайнеры могут быть использованы, но уже в сочетании с другими методами лечения. Накладывают конструкцию на весь зубной ряд. Ее создают после снятия мерок, потому она оказывает щадящее и безопасное давление на зубной ряд. Постепенно единицы в нем будут смещаться и принимать правильное положение. В стоматологической клинике для каждого пациента изготовят целый набор кап, которые необходимо носить определенное время. По достижении заданного результата конструкцию меняют. Носить одну капу необходимо в среднем по 2 недели, но точное время обозначит стоматолог только после осмотра пациента. Такой подход позволяет исправлять прикус и добиваться идеальной улыбки.

Этапы лечения

Процесс лечения с использованием элайнеров будет проходить в несколько важных этапов:

  • осмотр пациента, проведение санации рта;
  • проведение ортопантомографии, томографии;
  • выполнение слепка челюсти;
  • подготовка зубного ряда и десен;
  • моделирование при помощи компьютерной программы;
  • создание ортодонтических конструкций.

На последнем этапе специалист устанавливает элайнеры и учит пациента правильно ими пользоваться.

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