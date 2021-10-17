Протеиновые батончики: источник белка и энергии

Протеиновые батончики позиционируются как отличная закуска для спортсменов и активных людей.

Какой протеиновый батончик выбрать, когда нужна дополнительная энергия?

Что делает протеиновый батончик из ассортимента https://creatine.in.ua/protein/proteinovye-batonchiki/? Содержит ли он большое количество легкоусвояемого белка?

Как работает протеиновый батончик?

Производители протеиновых батончиков рекламируют свою продукцию как супер еду, то есть функциональную еду. Цель протеиновых батончиков — действовать в качестве энергетической добавки и увеличивать мышечную массу. В рекламе таких батончиков аргументируется их покупка:

легкостью получения дополнительного источника белка,

удобством использования в любых условиях,

возможностью быстро утолить голод.





Протеиновые батончики действительно содержат повышенное количество белка, но также имеют высокое содержание углеводов и, следовательно, высокую энергетическую ценность. Такие батончики чаще всего используют спортсмены (особенно для тренировок, когда необходим достаточно высокий запас протеина). Батончик быстро обеспечивает питательными веществами и способен немедленно обуздать голод, но в долгосрочной перспективе употребление большего количества батончиков (особенно сомнительного качества) также может иметь негативные последствия и, например, увеличивать риск развития определенных заболеваний или способствовать увеличению веса, что является парадоксом.

Состав и происхождение белков в батончиках

Сам белок составляет около 26-47% веса батончика. В зависимости от производителя белки представлены в виде яичного белка, казеина, L-глутамина, изолятов или гидролизатов сывороточных белков или соевого белка.

Содержание протеина в коммерчески доступных протеиновых батончиках значительно различается, что также следует учитывать при расчете количества потребляемого протеина. Слишком большое количество белка в рационе ложится тяжелой нагрузкой на почки. Продолжительное употребление большого количества белка может вызвать изменения в почках, но обычно не повреждает их долгосрочно.

Когда есть протеиновые батончики?

Протеиновый батончик, конечно, не может быть постоянным элементом ежедневного рациона, потому что вместе с белками обеспечивает слишком большим количеством насыщенных жиров и простых углеводов. К такому батончику следует относиться скорее как к «экстренной» закуске, когда нет возможности съесть полноценную пищу или когда в конкретном приеме пищи было слишком мало белка, в то время как диета требует, чтобы определенное количество белка поступало в организм каждый день.

Высокое содержание протеина означает, что протеиновые батончики часто используются людьми, которые занимаются силовыми видами спорта. Для таких людей цель — сократить жировые отложения и нарастить мышечную ткань. Хотя белок, содержащийся в батончиках, на самом деле может быть строительным блоком для мышц, дополнительные ингредиенты также могут способствовать увеличению веса, поэтому нужно сохранять золотую середину между здоровым питанием и «помощниками» в виде батончиков.





Протеиновые батончики следует есть после тренировки, когда организм показывает повышенную потребность в материале для наращивания мышечной массы. После интенсивных упражнений происходит процесс катаболизма, т.е. расщепляются белки, которые впоследствии необходимо добавлять в послетренировочный прием пищи. Белковую еду (включая протеиновые батончики) лучше всего есть в течение 30 минут после окончания тренировки и самое позднее через 2 часа после нее. Это так называемые анаболическое окно, то есть период, когда организм лучше всего усваивает ингредиенты, потерянные во время тренировки.



