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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Как получить гражданство Черногории за инвестиции

Как получить гражданство Черногории за инвестиции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
В Черногории было объявлено о начале приема заявок на участие в новой инвестиционной программе

Буквально год назад, в октябре прошлого года в Черногории было объявлено о начале приема заявок на участие в новой инвестиционной программе. Проект продлится всего три года, причем получить гражданство Черногории за инвестиции сможет не каждый, так как количество заявок ограниченно. Выделено всего две тысячи заявок, что довольно мало при числе желающих получить второе гражданство.

Важные моменты

Желающим принять участие в программе нужно лишь выполнить требования правительства страны. А именно:

  • приобрести недвижимый объект из числа одобренных государством;
  • сделать благотворительный взнос в гос. фонд.

На период рассмотрения заявления инвестиционные возвратные средства будут находиться на специальном счету. После пяти лет владения недвижимостью объект можно будет продать.

Преимущества инвестиционной программы

Для желающих стать гражданами Черногории новая программа открывает много преимуществ. Согласно Евро докладу страна сможет вступить в единый Европейский союз уже с 2025 года, а значит ее граждане смогут безвизово посещать все страны ЕС и Шенгенской зоны, а также ОАЭ. Кроме этого гражданство Черногории дает следующие плюсы:

  • возможность получить визу Е-2 - она позволяет жить и вести бизнес в соединенных штатах;
  • иметь двойное гражданство - не нужно отказываться от гражданства своей страны. Вполне возможно оформление двойного подданства;
  • отсутствие закона о контролируемых иностранных компаниях - иностранные компании избавлены от необходимости проходить регистрацию в стране. Это дает возможность вести бизнес максимально конфиденциально;
  • для бизнеса приятные условия ведения - низкое налогообложение дает возможность сокращать расходы, увеличивать прибыль.

Гражданство Черногории автоматически получает семья заявителя. Передавать право быть гражданином Черногории можно по наследству.

Что нужно для получения

Чтобы стать участником программы, потребуется приобрести один из строящихся объектов. Сумма инвестиций зависит от места расположения объекта. К примеру, недвижимость в южной Черногории и Подгорцы начинается от 450 тыс. евро, а в северной стороне страны можно приобрести объект за 250 тыс. евро.

Кроме этого потребуется оплатить благотворительный взнос в размере 100 тыс. евро.

Также участнику программы нужно внести оплату госпошлины - 15 тыс. евро на основного заявителя и 10 тыс. за первых трех членов семьи. От четырех и более членов семьи придется заплатить по 50 тыс. евро пошлины за каждого. Как только формальности будет пройдены начнется процесс рассмотрения заявки.



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