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Подготовка к полету на вертолете

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Google
Полет на вертолете требует тщательной подготовки. На какие моменты стоит обратить внимание в данном случае.

Полеты на вертолете – хороший способ развлечения и получения адреналина. На вертолете можно лететь в качестве пилота или пассажира. Подготовка к полету не занимает много времени, но нужно знать определенные правила.

Подготовка пассажира

В случае если вы решили лететь на вертолете в качестве пассажира, нужно знать ряд правил:

  • Запрещено употреблять спиртное перед полетом. На любой авиабазе пассажиров в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не допускают на борт. Алкоголь не уменьшит страх и волнение перед полетом, а скорее сделает наоборот. Также алкогольные напитки вызывают тошноту.
  • Чтобы не бояться лететь, можно взять с собой друга или любимого человека. При желании можно организовать семейный полет.
  • Если в планах взять на борт ребенка, то перед полетом нужно объяснить ему правила поведения в кабине, а также предупредить, что ему придется лететь в наушниках. Необходимо в доступной форме объяснить, зачем эти наушники нужны. На борт вертолета пускают детей от 7 лет в сопровождении взрослых. Ребенка нельзя будет посадить на колени. Это строго запрещено.
  • Одеваться нужно удобно. В кабине вертолета достаточно тепло, поэтому одеться можно легко, не стараться утеплиться.
  • На борт можно взять бутылочку воды.

Подготовка пилота

В случае если вы решили попробовать себя в качестве пилота вертолета, нужно будет совершить другие процедуры:

  • прослушать инструктаж о вождении и приборах вертолета;
  • осмотреть вертолет перед вылетом (с этим вам помогут опытные пилоты);
  • запустить и опробовать двигатель;
  • проинструктировать пассажиров (если такие есть), а также проверить их на трезвость.

Обычно первые полеты в качестве пилота вертолета недолгие. Они больше похожи на мастер-класс, но этого немало для первого подобного мероприятия. Можете быть уверены в том, что полет на вертолете над СПб подарит положительные эмоции.

Противопоказания к полету

К сожалению, подниматься в воздух нельзя некоторым категориям людей, в основном из-за состояния здоровья. На борт не возьмут, как уже было обозначено выше, детей до семи лет. Значение имеет и состояние здоровья. На борт вертолета запрещено брать людей:

  • с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
  • заболеваниями дыхательной системы;
  • травмами опорно-двигательного аппарата;
  • неврологическими или психическими отклонениями, особенно при наличии депрессии или суицидальных наклонностей;
  • индивидуальной непереносимостью нагрузок типа эпилепсии;
  • повреждениями среднего или внутреннего уха;
  • первыми симптомами простуды.

Если после заболевания прошло 2-3 недели, то нужно проконсультироваться с врачом перед полетом, чтобы исключить опасность нагрузок. Полет может быть перенесен в случае плохих погодных условий – штормовое предупреждение, сильные порывы ветра, туманность. Авиабазы предупреждают о переносе мероприятия за несколько часов, чтобы клиент не тратил время на путь до аэродрома.

Полет на вертолете – это захватывающее занятие, но нужно быть готовым к нему и изучить правила. Если вам понравится управлять вертолетом, можно начать проходить курсы, научиться управлять частными рейсами. Этим, кстати, увлекается много людей. Выбирайте авиабазы с положительной репутацией. Предварительно рекомендуется изучить отзывы от людей, которые ранее пользовались их услугами.

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