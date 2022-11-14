Подготовка к полету на вертолете

Полеты на вертолете – хороший способ развлечения и получения адреналина. На вертолете можно лететь в качестве пилота или пассажира. Подготовка к полету не занимает много времени, но нужно знать определенные правила.

Подготовка пассажира

В случае если вы решили лететь на вертолете в качестве пассажира, нужно знать ряд правил:

Запрещено употреблять спиртное перед полетом. На любой авиабазе пассажиров в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не допускают на борт. Алкоголь не уменьшит страх и волнение перед полетом, а скорее сделает наоборот. Также алкогольные напитки вызывают тошноту.

Чтобы не бояться лететь, можно взять с собой друга или любимого человека. При желании можно организовать семейный полет.

Если в планах взять на борт ребенка, то перед полетом нужно объяснить ему правила поведения в кабине, а также предупредить, что ему придется лететь в наушниках. Необходимо в доступной форме объяснить, зачем эти наушники нужны. На борт вертолета пускают детей от 7 лет в сопровождении взрослых. Ребенка нельзя будет посадить на колени. Это строго запрещено.

Одеваться нужно удобно. В кабине вертолета достаточно тепло, поэтому одеться можно легко, не стараться утеплиться.

На борт можно взять бутылочку воды.

Подготовка пилота

В случае если вы решили попробовать себя в качестве пилота вертолета, нужно будет совершить другие процедуры:

прослушать инструктаж о вождении и приборах вертолета;

осмотреть вертолет перед вылетом (с этим вам помогут опытные пилоты);

запустить и опробовать двигатель;

проинструктировать пассажиров (если такие есть), а также проверить их на трезвость.

Обычно первые полеты в качестве пилота вертолета недолгие. Они больше похожи на мастер-класс, но этого немало для первого подобного мероприятия. Можете быть уверены в том, что полет на вертолете над СПб подарит положительные эмоции.

Противопоказания к полету

К сожалению, подниматься в воздух нельзя некоторым категориям людей, в основном из-за состояния здоровья. На борт не возьмут, как уже было обозначено выше, детей до семи лет. Значение имеет и состояние здоровья. На борт вертолета запрещено брать людей:

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

заболеваниями дыхательной системы;

травмами опорно-двигательного аппарата;

неврологическими или психическими отклонениями, особенно при наличии депрессии или суицидальных наклонностей;

индивидуальной непереносимостью нагрузок типа эпилепсии;

повреждениями среднего или внутреннего уха;

первыми симптомами простуды.

Если после заболевания прошло 2-3 недели, то нужно проконсультироваться с врачом перед полетом, чтобы исключить опасность нагрузок. Полет может быть перенесен в случае плохих погодных условий – штормовое предупреждение, сильные порывы ветра, туманность. Авиабазы предупреждают о переносе мероприятия за несколько часов, чтобы клиент не тратил время на путь до аэродрома.

Полет на вертолете – это захватывающее занятие, но нужно быть готовым к нему и изучить правила. Если вам понравится управлять вертолетом, можно начать проходить курсы, научиться управлять частными рейсами. Этим, кстати, увлекается много людей. Выбирайте авиабазы с положительной репутацией. Предварительно рекомендуется изучить отзывы от людей, которые ранее пользовались их услугами.