Простые правила, которые нужно знать о колке дров

Чтобы колоть дрова, более важна не физическая сила, а знания того, как это правильно делать. Это на самом деле очень просто, и секретов тут немного. Расколоть чурку одно, далее ведь нужно поленья донести до дома. Это занятие далеко не всем нравится, потому как дрова могут давить на руки и грудь, да и в опилках одежду замарать можно. Специально для этого существуют переноски для дров Vuoksa-Wood, с которыми таскать поленья становится гораздо проще и веселее.

Подготовка места для колки

Для колки дров нужно просторное место, чтобы размахиваться топором можно было на всю амплитуду и чтобы щепки отлетали как можно дальше. Получившиеся поленья, как правило, складывают в колоду из толстого обрезка бревна, причем будет лучше, если количество сучков большое. Устанавливается колода обязательно на твердую поверхность.

Подбор инструмента

Для колки дров используют как тяжелый колун, так и более облегченные его варианты. Колун обладает тупым лезвием и раскалывает чурку за счет массы. Требуется прикладывать определенную силу, чтобы добиться результата. Если чурбаны не слишком крупные, то вполне сойдут более облегченные виды колунов с узким полотном. Важно, чтобы топорище было удобно держать, в противном случае его нужно заменить.

Техника безопасности

Колка дров представляет некую опасность, особенно для неопытного человека, поэтому нужно позаботиться о безопасности. Обязательно нужно надеть перчатки, чтобы руки не скользили по топорищу, пластиковые очки, чтобы щепки не попали в глаза, и крепкие ботинки. Перед работой нужно тщательно осмотреть инструмент на наличие повреждений, и если имеются таковые - устранить.

Техника колки дров

Важно знать, что сухие или подмороженные дрова гораздо легче колются, поэтому готовить их нужно заранее и правильно. Чурка ставится на колоду сучками вниз, также нужно найти какую-то трещину и метить именно туда. Если же таковых нет, то бить нужно между сучками, но ни в коем случае не по ним. Ноги нужно держать на ширине плеч для равновесия, а во время удара использовать по большей части вес колуна, а не собственные силы, иначе усталость даст о себе знать очень скоро. Если с первого удара чурка не раскололась, а колун застрял в ней, то нужно вытаскивать его, расшатывая простым, но интенсивным движением вверх-вниз. Если полено небольшое, то можно приподнять его и ударить обухом застрявшего топора о колоду.