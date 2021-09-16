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Канонизация Николая II

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pravoslavie.wiki
Последнего российского императора Николая II причислили к лику святых более двух десятков лет назад.

Последнего российского императора Николая II причислили к лику святых более двух десятков лет назад. Решение Синода зиждется на православном толковании событий XX века.

Житие и казнь государя Николая II

Дата рождения Николая Александровича Романова — 18 мая 1868 г. Трон он унаследовал после ухода из жизни отца - императора Александра III в 1894 г. Спустя короткое время 26-летний государь обвенчался с внучкой английской королевы Алисой, которую знал с 16-летнего возраста. После принятия православия она получила имя Александра. От царской четы родилось 5 детей: 4 девочки и сын.

При Николае II упор делался на развитие экономики страны, однако это мало способствовало усмирению народных волнений. Особенно на фоне Ходынской трагедии и вступления Российской империи в войны: с Японией и Первую мировую. В итоге предотвратить государственный переворот царь не сумел. В марте 1917 г. он отказался от царских полномочий.

Далее — до конца июля — семью бывшего императора вместе с остатками свиты держали под охраной в Царском Селе. После всех отправили в Тобольск, а оттуда — 8 месяцев спустя — в Екатеринбург, где поселили в частном доме, реквизированном у Н. Н. Ипатьева. Там они и встретили свою гибель: 17 июля 1918 г. была произведена казнь через расстрел.

Сейчас на месте умерщвления государя стоит пятикупольный Храм-Памятник на Крови. Он был освящён ровно через 85 лет после казни. Однако люди приходили туда молиться и до строительства собора.

Читайте в подробно о том, каким правителем и человеком был Николай II

За что государь и его семья причислены к лику святых

В России Николай Второй, а также его дети и супруга были провозглашены страстотерпцами 20 августа 2000 г. , а Русская зарубежная церковь прославляет их как святых с 1981 г. Причин для этого несколько:

⦁ душевные и физические муки перед смертью;

⦁ христианское смирение в ответ на издевательства перед казнью;

⦁ почитание как христианских мучеников в народной среде;

⦁ десятки тысяч просьб верующих канонизировать всех членов монаршей семьи;

⦁ появление миро и кровавых отметин на иконах страстотерпцев;

⦁ набожность царской четы, доказательством чего служат большие пожертвования на строительство церквей и следование православным традициям;

⦁ отстаивание императором канонизации Серафима Саровского и других святых.

Противники канонизации

Есть 2 основных группы тех, кто выступает против причисления Николая II к страстотерпцам. Одни считают, что он не заслужил это звание, а другие — что царь достоин большего: они видят в нём искупителя. Последним патриарх Алексий II ответил категорично:

«Искупительный подвиг один — Господа нашего Иисуса Христа».

В православии 6 мая — день памятования Иова Многострадального. Также это дата рождения государя по старому стилю, и за несколько месяцев до гибели он видел в этом для себя ужасное предзнаменование.

Для большинства нерелигиозных людей понятие святого человека равняется совершенному, однако церковная точка зрения иная. Канонизацией духовенство даёт понять, что человек, одолев свои грехи, достиг Божьего Царства. А ведущие к нему дороги именуются ликами святости. В агиографии страстотерпец — это святой, погибший, подобно Спасителю, от рук власти предержащих после жестоких мучений.

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Виктор Глебов

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