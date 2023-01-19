Какие размеры бруса самые ходовые: 150х50, 200х150, 50х100

Брус – это один из наиболее популярных пиломатериалов, получаемый в ходе распила цельной древесины. Одной из ключевых особенностей данного материала является, то что выполняется он с поперечным сечением не менее 100 мм. В случае, если этот показатель меньше, то изделия относятся к брускам. Встречается не только квадратный, но и прямоугольный брус. Причем некоторые его размеры гораздо популярнее прочих. К примеру, очень востребован в строительстве и других отраслях брус 150х150 мм, 200х150 мм, 100х150 мм. Где используют такие изделия и почему введены именно такие стандарты размеров?

Стандартизация, для чего она нужна

Еще с тех времен, как человечество начало массовое производство пиломатериалов, мастера быстро пришли к необходимости стандартизировать собственную деятельность для ее максимального облегчения. Это коснулось и производства деревянного бруса.

Причин тому несколько. Стандартизация позволяет:

упростить обмен информацией, который просто необходим в ходе проектирования, разработки проектов и планов для сооружений, знаний и конструкций;

применять типовое измерительное оборудование;

использовать деревообрабатывающее оборудование, способное выполнять конкретные задачи;

использовать универсальные методики для расчетов в проектировании;

с легкостью рассчитать возможный объем и вес пиломатериалов, соответственно, распланировать доставки и складирование;

добиться стратегического и долгосрочного планирования, связанного с производством отдельных видов пиломатериалов.

По всему получается, что изготовление бруса нестандартного размера, хоть и возможно, но абсолютно не оправдано с точки зрения долгосрочного планирования и запуска таких пиломатериалов в постоянное производство.

Все возможные типовые размеры, в том числе брус 200х150 и множество других вариантов, прописаны в нормативных документах ГОСТ 8486—86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» и ГОСТ 24454-80 «Межгосударственный стандарт. Пиломатериалы хвойных пород».

Типовые размеры бруса

В том, что касается длины, большее предпочтение производители отдают двум вариантам: 3 и 6 м. Именно на эту величину ориентировано большинство проектов, однако, можно заказать и брус большей длины, например 12 или 14 м. Возможность реализации такой задачи следует напрямую обсуждать с изготовителем, опираясь на возможности предприятия, модели и типа оборудования.

В том, что касается сечения, выбор куда больше. На рынке представлены такие модификации размеров:

50 х 100;

50 х 150;

100 х 100;

100 х 150;

100 х 200;

150 х 150;

150 х 200;

200 х 200;

200 х 250;

250 х 250.

Примечательно, что у разных производителей, работающих на различном оборудовании размеры пиломатериалов могут незначительно отличаться друг от друга. Допустимая погрешность составляет максимум 10 мм. Если же отклонение имеет больший показатель, то речь будет идти о браке всей партии. Такой брус отправится на повторную переработку. И действительно, никому не захочется приобретать для строительства и отделки кривые пиломатериалы, которые со временем могут еще больше деформироваться.

Высококачественный брус 100х150, 250х250, 150х200, 150х150, а также в других размерах можно приобрести у непосредственного производителя. Это защитит от возможных проблем. Только ответственный подход к работе и выбору сырья позволит получить отменные пиломатериалы. Именно этим может похвастаться компания «Лес Лайк», на сайте которой можно заказать брус и другие материалы из натуральной древесины по доступной цене.