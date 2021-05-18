Дома из клееного бруса - плюсы

Стоит отметить низкую теплопроводность домов из клееного бруса. Она значительно ниже по сравнению с теплопроводностью кирпичной или железобетонной стеной. Это большой плюс. Толщина промерзания бруса составляет 10 сантиметров. А значит, составляет всего лишь половину диаметра бруса. Используя клееный брус, вы сможете сэкономить до 45 процентов на отоплении. Стены, возведенные из клееного бруса, дают незначительную усадку, что позволяет сократить сроки строительства к минимуму. Используя этот материал, вы можете осуществлять строительство дома из бруса беспрерывно и быстро начать эксплуатацию объекта. Стоит отметить такое значительное преимущество как высокая стойкость материала к гниению и большую прочность клееной древесины. Благодаря специфике технологического процесса у материала отсутствует деформация, и не появляются трещины.

Собрать дом из клееного бруса можно намного быстрее, это связано с тем, что объект доставляется с завода в зарезанном и подготовленном виде согласно проекту. Саму сборку проводят профессионалы, например от строительной компании "Модуль Древ" что позволяет избежать неточностей и ненужных щелей.

Основные плюсы домов из клееного бруса:

- универсальный материал для возведения домов различных стилей и размеров;

- клееный брус идеален для нашего климата;

- воздух в объектах свежий и чистый, так как материал "дышит";

- атмосфероустойчив и долговечен из-за инновационной технологии обработки и сушки;

- строительство проводится в быстрые сроки и не зависит от атмосферных условий;

- строение не нуждается в дополнительной внутренней или наружной отделке.

Клееный брус зарекомендовал себя с положительной стороны благодаря своей практичности, красоте и прекрасным эксплуатационным характеристикам. В вашем доме будет естественный микроклимат, вы будете наслаждаться прохладой в летнюю жару и радоваться теплу в трескучий мороз.

Приятный оттенок дерева подарит вам солнечное настроение. В вашем доме никогда не будет сквозняков, и вы сможете радоваться теплу и уюту. Материал обрабатывается по всем правилам пожарной безопасности. А значит, домашний очаг хорошо защищен от воспламенения. Вы без труда сможете создать единый архитектурный ансамбль в одном стиле. Дома из клееного бруса хорошо гармонируют с окружающим ландшафтом. Постройки имеют прекрасный облик и надежную конструкцию, которая устойчива к выцветанию. Дома не нуждаются в подгонке и доработке и строятся "под ключ".