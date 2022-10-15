Лучшая древесина для долговечного строительства

Древесина достаточно прочна, чтобы ее можно было использовать в качестве строительного материала. Однако многих волнует вопрос долговечности этого сырья. Необработанное дерево всегда подвержено риску гниения при воздействии суровых климатических условий, а при неправильном уходе процесс разложения только ускоряется.

Тем не менее, при должном обслуживании вы можете в некоторой степени уменьшить гниение и избежать дополнительных расходов на ремонт. Дизайн конструкции также создает огромную разницу в долговечности древесины.

Проще говоря, вы должны стремиться защитить основные деревянные элементы. Для этого существуют современные технологии строительства, которые помогут предотвратить воздействие влаги на деревянный каркас, а значит, сделать здание долговечным на десятилетия. Ярким примером такой методики является строительство из клееного бруса, как на сайте https://www.finnlam.ru/.

Использование инженерной древесины

В настоящее время в современном строительстве большинство деревянных зданий изготавливается из инженерной древесины. Ее применение позволяет легко придавать зданиям различные изысканные формы и построить дом своей мечты. Существуют различные виды инженерной древесины, которые достаточно прочны и могут служить десятилетиями при регулярном уходе.

Перекрестно-клееный брус (CLT)

CLT — это невероятно прочная инженерная древесина, состоящая из слоев ламинированных досок. Эти слои склеиваются перпендикулярно волокнам, что делает их долговечными, обеспечивая устойчивость и прочность деревянной конструкции. Этот тип инженерной древесины используется для обеспечения структурной поддержки вашего дома, такой как пол, стены, потолок и крыша.

Клееный брус

Клееный брус — это еще один тип инженерной древесины, который довольно популярен для изготовления конструкционных элементов во время строительства. Он изготавливается аналогично CLT, т. е. путем склеивания нескольких слоев древесины. Единственная разница в том, что слои досок клееного бруса склеены в одном направлении с волокнами. Этот тип инженерной древесины используется в перемычках, колоннах, балках перекрытий, коньковых балках, арочных опорах мостов и многом другом.

Важность дизайна для повышения долговечности

Правильный проект строительства дома из бруса может увеличить прочность и долговечность конструкции. Вы можете сделать конструкцию более прочной, установив ее над землей. Убедитесь, что каркас построен на возвышении.