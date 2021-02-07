Выбор поликарбоната для обустройства навеса

Поликарбонат – отличный выбор для cборки навеса. Данный материал обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками. Его принято классифицировать на несколько разновидностей в соответствии со структурой и другими параметрами. Большой ассортимент поликарбоната по выгодным ценам на сайте: spb.polikarbonates.com/internet-shop/.

Виды поликарбоната и их особенности

Между поликарботными листами существуют определенные различия, невзирая на то, что они изготовлены на основе бисфенола и принадлежат к категории термопластов.

Поликарбонат может иметь монолитную и ячеистую структуру.

Материал отличается цветом и степенью защиты от ультрафиолета.

При поперечном разрезании ячеистых панелей становятся видны соты, треугольной, квадратной либо прямоугольной конфигурации, сформированные ребрами жесткости. Существует 5 типов ячеек:

Панели 5X насчитывают пять слоев, которые объединяют между собой прямые и наклоненные ребра жесткости. Такие листы имеют толщину 25 мм.

5W также имеет пять слоев, но тут ребра жесткости располагаются горизонтально и формируют соты прямоугольной конфигурации. Толщина продукции - 16 либо 20 мм.

3X насчитывает три листа, объединенных располагающимися прямо или под наклоном ребрами жесткости. Панель обладает плотностью 16 мм.

3H также включает три слоя, ему присуща ячеистая структура прямоугольного типа. Листы выпускают толщиной 6,8, 10 мм.

2H – самые простые, состоящие из двух слоев панели, имеющие прямые ребра жесткости и квадратные соты. Их плотность колеблется в пределах от 4 мм до 1 см.

Для создания навесов следует выбирать материал, отличающийся высокой прочностью и отличными звукоизоляционными свойствами. Минимальная теплопроводимость тут не важна.

Навесы такого типа не боятся больших нагрузок в виде снега. Им не требуется ежедневная чистка. Во время дождя они не шумят.

Строительство навесов в зависимости от назначения

Поликарбонат является уникальным кровельным материалом, который хорошо гнется. На его основе можно конструировать навесы различной конфигурации в соответствии с фантазией мастера.

При выборе толщины материала внимание, руководствоваться нужно частотой размещения обрешетки и общей площадью крыши.

Для сооружения козырьков больше подходят монолитные листы толщиной 6 мм.

На заметку! Использовать толстое покрытие не целесообразно из-за маленькой площади.

Для создания крыши над стоянкой для авто рекомендуется применять панели 5X плотностью 20-25 мм. На их основе проще всего сконструировать прямоугольный навес.

Если требуется гнутая конструкция, лучше задействовать прямые соты в виде 5W с такой же плотностью как в предыдущем варианте.

Внимание! Обязательно учитывайте тот факт, что полимер является мягким веществом, его прочность пропорциональна толщине.

Варианты устройства несущего каркаса

При сборке навесов различного типа предпочтение отдают деревянному либо металлическому каркасу. Первый вариант более доступен по стоимости и смотрится презентабельно. Преимущество металлических каркасов состоит в том, что они легко гнутся и позволяют получать закругленные кровли для навесных конструкций.

Для поддержки кровли используют:

Круглые металлические трубы и профильные изделия. Оцилиндрованное бревно или деревянный брус. Асбестоцементные трубы. Кирпичную кладку.

После этого на различные опоры монтируют деревянную или металлическую обрешетку. Инженера считают, что на этапе создания несущего каркаса тип опор неважен.

По окончании работ, связанных с подготовкой обрешетки, выполняется расчет количества стояков в соответствии с размерами навеса.

Правильно сконструированные навесные конструкции из поликарбоната исправно выполняют свое предназначение, обеспечивают защиту пространства от осадков, служат на протяжении долгого времени.