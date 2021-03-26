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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Опалубка на строительной площадке: виды и применение

Опалубка на строительной площадке: виды и применение

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
absnab.com
Опалубка представляет собой форму, задачей которой является формирование бетонной смеси.

Опалубка представляет собой форму, задачей которой является формирование бетонной смеси. Чаще всего она используется при строительстве элементов по железобетонной или бетонной технологии, как временный строительный элемент. Компания https://absnab.com предлагает широкий ассортимент опалубки и других строительных элементов. Что касается материала, из которого сделана опалубка, чаще всего это дерево или специализированные панели. Такие панели могут быть фанерными, а также пластиковыми и металлическими.

Различные виды опалубки

Что касается опалубки из металла или плит, то эти решения являются многоразовыми. Кроме того, многие строительные компании не имеют их в своем распоряжении, и они просто пользуются услугой аренды опалубки. По разделению, как уже было сказано, бывают одноразовые (индивидуальные) и многоразовые решения. Также существует разделение по способу их использования. Здесь есть: регулируемая, раздвижная и индивидуальная опалубка. Регулируемые решения демонтируют после затвердевания бетонной смеси и монтируют на новом месте. Раздвижная опалубка, как следует из названия, перемещается на новое место без разборки.

Виды работ

На небольших строительных площадках применяется одноразовая дощатая опалубка. В частных домах они используются для изготовления фундаментов, а также перекрытий. Специальная распорная опалубка используется для защиты стен котлована при линейных работах в котловане. Она различается по конструкции. Кроме того, эти решения должны быть прочными, ведь они должны выдерживать давление грунта или грунтовых вод. Опалубку при работе в траншеях необходимо использовать, когда вертикальные стены траншеи превышают определенную глубину. Это влияет на безопасность рабочих, машин, а также объектов (дорожных построек и т.д.), которые находятся в непосредственной близости от выполняемых работ. Монтажная опалубка перекрытия очень проста в использовании, вот почему она так популярна. Так же, как и многоразовую опалубку, такую опалубку можно взять в аренду.

Опалубка — это не только конструктивные элементы, которые используются на строительной площадке для изготовления бетонных или железобетонных элементов. Опалубка может также быть типом подпорной стены, которая защищает стенки котлована в очень широком смысле, что, безусловно, повышает безопасность земляных работ.

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