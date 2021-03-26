Опалубка на строительной площадке: виды и применение

Опалубка представляет собой форму, задачей которой является формирование бетонной смеси. Чаще всего она используется при строительстве элементов по железобетонной или бетонной технологии, как временный строительный элемент. Компания https://absnab.com предлагает широкий ассортимент опалубки и других строительных элементов. Что касается материала, из которого сделана опалубка, чаще всего это дерево или специализированные панели. Такие панели могут быть фанерными, а также пластиковыми и металлическими.

Различные виды опалубки

Что касается опалубки из металла или плит, то эти решения являются многоразовыми. Кроме того, многие строительные компании не имеют их в своем распоряжении, и они просто пользуются услугой аренды опалубки. По разделению, как уже было сказано, бывают одноразовые (индивидуальные) и многоразовые решения. Также существует разделение по способу их использования. Здесь есть: регулируемая, раздвижная и индивидуальная опалубка. Регулируемые решения демонтируют после затвердевания бетонной смеси и монтируют на новом месте. Раздвижная опалубка, как следует из названия, перемещается на новое место без разборки.

Виды работ

На небольших строительных площадках применяется одноразовая дощатая опалубка. В частных домах они используются для изготовления фундаментов, а также перекрытий. Специальная распорная опалубка используется для защиты стен котлована при линейных работах в котловане. Она различается по конструкции. Кроме того, эти решения должны быть прочными, ведь они должны выдерживать давление грунта или грунтовых вод. Опалубку при работе в траншеях необходимо использовать, когда вертикальные стены траншеи превышают определенную глубину. Это влияет на безопасность рабочих, машин, а также объектов (дорожных построек и т.д.), которые находятся в непосредственной близости от выполняемых работ. Монтажная опалубка перекрытия очень проста в использовании, вот почему она так популярна. Так же, как и многоразовую опалубку, такую опалубку можно взять в аренду.

Опалубка — это не только конструктивные элементы, которые используются на строительной площадке для изготовления бетонных или железобетонных элементов. Опалубка может также быть типом подпорной стены, которая защищает стенки котлована в очень широком смысле, что, безусловно, повышает безопасность земляных работ.