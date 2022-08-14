Локализация сайта от А до Я: как не упустить ничего важного и быстро выйти в топ поисковых результатов за границей?

При выходе на зарубежный рынок первое, что нужно сделать – это локализовать веб-сайт и сделать его понятным для жителей другой страны. Речь идет не об обычном переводе существующего контента, а о полной адаптации всего сервиса под языковые, культурные и поведенческие характеристики целевой аудитории. Как же происходит этот процесс?

Когда и зачем нужна локализация сайта?

Локализовать сайт с рецептами русской кухни или блог, посвященный жизни во Львове, необходимости нет. Конечно, какой-то иностранный гурман или заядлый путешественник может посетить подобные ресурсы, но расходы на перевод он не окупит. А вот информационные порталы о путешествиях в разные страны или официальные сайты производителей косметики, спортивного питания, электроники и т. д. пользуются большей популярностью среди иностранцев. Географию визитов и язык браузера посетителей можно проверить с помощью инструмента Google Analytics или Yandex Metrika.

ВАЖНО! Самые популярные языки в Интернете – английский и китайский. Именно с них и рекомендуется начинать освоение Буржунета – интернет-пространства за пределами русскоязычного сегмента.

Локализация сайта дает преимущества перед конкурентами, так как позволяет:

охватить больший объем целевой аудитории;

наладить эмоциональную связь с читателями/потребителями;

увеличить доход;

уменьшить потери при санкциях поисковых систем.

6 моментов, которые нужно учитывать при локализации

1. Перевод текстового контента

Перевод может быть машинным (с помощью специальной компьютерной программы) или ручным (при задействовании переводчика).

Машинный перевод позволяет сэкономить средства и выполнить большой объем работы в сжатые сроки, но качество такого перевода будет очень низким (это как раз тот случай, когда «салат из языка» превращается в «salad from language»). Он допустим, если речь идет о языках родственной группы (например, русском и белорусском).

Ручной перевод дороже и времени занимает побольше, но хотя бы дает читаемый текст. Грамматическую, стилистическую и научную корректность статьи проверяет пруфридер. Если текст сложный (например, на техническую тему), нужно искать переводчика с соответствующим образованием. Только такой специалист будет знать, что, к примеру, «выбоина на дороге» переводится как «pothole», а не как «dent on the road». Ручной перевод можно заказать в бюро переводов или, если бюджет ограничен, на бирже фриланса.

Если компания собирается выйти на рынок конкретного региона страны, разумно перевести сайт на популярный здесь диалект. К примеру, на севере Китая распространен мандаринский язык, а в южной провинции Гуандун – кантонский.

ПОДСКАЗКА! Некоторые материалы переводить нет смысла. Например, зачем испанцам информация об акции в интернет-магазине, которая будет проводиться среди жителей России? Лучше создать для них уникальный контент, к примеру, обзор самых популярных товаров в Испании. Кроме того, не обойтись без службы поддержки на родном для новой целевой аудитории языке.

2. Перевод изображений

Нужно переводить не только подписи под картинками и надписи на схемах, графиках и т. д., но и грамотно заполнять атрибуты Alt и Title. Первый представляет собой текст, который будет отображаться пользователю на месте фотографии, если она не сможет загрузиться (к примеру, вследствие работы AdBlock). Второй же выглядит как надпись, появляющаяся прямо поверх картинки при наведении на нее курсора. Эти атрибуты учитываются в ранжировании Google Images. А ведь из поиска по картинкам на сайт может прийти дополнительный трафик.

3. Особенности быта в других странах

В разных странах отличаются валюты, единицы измерения и даже время. Так, у славян температура измеряется по шкале Цельсия, а у американцев – по шкале Фаренгейта. В украинцев цены указываются в гривнах, а у поляков – в злотых. В Европе в качестве платежного инструмента очень часто используют PayPal, тогда как в России Яндекс.Деньги или WebMoney популярнее. Различий в написании почтовых адресов еще больше. Переводчик все это должен учитывать.

4. Цвет интерфейса

Люди в разных странах воспринимают цвета по-разному. Например, у европейцев сайты свадебных салонов традиционно выполнены в белоснежных оттенках. А для китайцев и японцев это цвет траура.

5. Грамотная верстка

Одно и то же предложение на разных языках выглядит по-разному. Так, английское предложение короче русского примерно на 20 %, а в корейском языке оно вообще поместится в один иероглиф. На арабском и иврите читать нужно справа налево, а в некоторых зарубежных шаблонах для CMS не поддерживается кириллица. Отдельные понятия вообще не переводятся. Например, в иностранных языках нет аналога слову «тоска».

УЛЫБНИТЕСЬ! Только в шотландском языке есть удобное слово tartle, обозначающее смущение, когда во время представления знакомого другим людям забываешь его имя.

Формат веб-страниц придется менять, подстраиваясь под эти нюансы.

6. Название бренда

Звучание названий и слоганов некоторых брендов в других странах имеет негативную окраску или схоже со словами, употребляющимися в другом контексте. Так, ткани Puffs вызывали удивление немецких граждан, ведь puff – это «публичный дом» по-немецки.

Как повысить ранжирование сайта?

Правильная архитектура сайта поднимает рейтинг площадки в поисковых системах, что увеличивает ее трафик и видимость. Поэтому при локализации в первую очередь нужно определиться, поддомен или подпапка будет использоваться. Первый указывается перед главным доменом (blog.example.com), вторая – после (example.com/blog).

Подпапка распознается поисковиком как часть основного сайта. Ссылочная масса на главном веб-ресурсе благоприятно влияет на ее ранжирование, а обновления в подпапке – на продвижение основного домена.

Несмотря на всю привлекательность подпапки, есть ситуации, когда более уместен поддомен. Он индексируется как независимый сайт, поэтому авторитет главной платформы в поиске не имеет значения. Вместе с тем субдомен позволяет применять разные системы управления контентом для каждого раздела сайта. Он отображается в поиске отдельно от «основы», и, если в результатах поисковой выдачи будет несколько ссылок на один и тот же ресурс, шансы привлечь новую аудиторию значительно увеличиваются.

Крупные проекты обычно отдают предпочтение поддоменам, когда локализуют сайт. Хотя система онлайн-бронирования отелей Agoda остановилась на подпапках. Решение зависит от целей и бюджета локализации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В США и европейских странах самой популярной поисковой системой является Google. Яндекса там нет. Кроме того, домен .ru будет смотреться обыденно в России, Украине или Беларуси, но не в Великобритании, Германии или Франции. А вот .com или .net сойдут за родных.

На место сайта в поисковой выдаче влияет множество факторов, но самыми главными из них являются качество содержимого и количество ссылающихся доменов.

Так, контент должен быть:

экспертным и достоверным;

интересно написанным («живым» языком);

свежим;

дополненным релевантными поисковыми запросами (особенно ценятся прямые вхождения).

В Рунете торговля ссылками хорошо развита. Но за рубежом найти хороших доноров очень сложно. Чаще всего ими служат форумы, социальные сети, каталоги. При этом важно соблюдать геопривязку к региону раскручиваемого проекта. Чтобы линкбилдинг приносил «живые» переходы, тематики продвигаемого ресурса и сайта, где будет размещен бэклинк, должны хоть как-то пересекаться.

И напоследок. При создании мультиязычных сайтов нужно учитывать нормы законодательства других стран. Для этого следует проконсультироваться с юристом в этой области. Например, ресурсы, которые хранят персональные данные граждан определенного государства, должны хоститься в местных дата-центрах. И вообще, аренда хостинга у локальных провайдеров ускорит загрузку сайта, а это один из ведущих факторов ранжирования Google.