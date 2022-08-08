Оценка позиций сайта в поисковиках

Вовлеченность аудитории — это важный параметр, повысить который желает каждый создатель проекта в интернете. От посещаемости страниц зависит напрямую то, насколько популярным, востребованным и успешным является ресурс. Чем больше людей посещает сайт, тем выше его статистика, а, значит, и выше доход его владельца. При анализе развития сайта рекомендуется регулярно отслеживать его позиции. Позиции сайта в поисковиках позволяет оценить программа «Серпхант». Она отличается большим функционалом, удобным управлением и приятным оформлением.
Как проверить позиции
Позиция ресурса — это место, на котором он располагается в выдаче поисковой системы при определенном запросе по ключевой фразе. Оценить позиции можно ручным или автоматическим способами. Первый вариант считается максимально нерациональным, так как он отличается неэффективностью и необъективностью. Гораздо проще для выполнения данной задачи воспользоваться специальными инструментами, которые способны выдать подробную статистику в удобной форме и за короткое время. Среди программ, которые способны справиться с такой задачей, выделяется инструмент «Серпхант». Он предоставляет клиентам множество полезных возможностей на бесплатной основе.
«Серпхант» всегда работает без перебоев и открывает доступ к своим услугами в любой точке мира и в любой момент времени. Онлайн сервис требует для работы только подключение к интернету. Человеку достаточно задать начальные параметры — ввести адрес сайта, выбрать регион и написать ключевые фразы — и тогда программа самостоятельно начнет анализ. С помощью сервиса можно узнавать не только о своих достижения, но и слабых и сильных сторонах конкурентов.
Зачем нужна проверка
Съем позиций требуется для того, чтобы решить сразу несколько проблем, связанных с развитием сайта. С помощью получения подробной статистики можно выполнить ряд пунктов:
- Выявить ошибки, которые были допущены при составлении плана развития. Это поможет определить слабые места в схеме продвижения и вовремя их исправить. Внесение корректив своевременно предотвратит падение рейтинга и улучшит положение проекта в интернете.
- Избавиться от некачественной рекламы. Не всегда рекламная кампания оправдывает затраты, которые были вложены в ее внедрение. Неэффективность рекламы можно оценить с помощью инструментов. Если после внедрения рекламы статистика сайта не улучшилась, то, значит, вкладывать средства для ее дальнейшего подключения не стоит, так как положительных результатов она не принесет.
- Понять причину падения посещаемости. Интерес посетителей к любому ресурсу может со временем угаснуть. Это связано с тем, что некоторые вещи постепенно уходят из моды и сменяются другими. Инструменты помогут понять, какие запросы являются наиболее частыми в настоящее время.
- Проследить за нововведениями в алгоритмах ранжирования. Правила поисковиков часто меняются, так как их роботы подстраиваются под людей и стараются выдавать им ту информацию, которая будет для них актуальна в определенный момент времени.
Регулярная проверка позволит сделать свой сайт успешным за короткое время. Узнать о положении дед у конкурентов можно также с помощью «Серпханта» и других подобных сервисов.