Оценка позиций сайта в поисковиках

Вовлеченность аудитории — это важный параметр, повысить который желает каждый создатель проекта в интернете. От посещаемости страниц зависит напрямую то, насколько популярным, востребованным и успешным является ресурс. Чем больше людей посещает сайт, тем выше его статистика, а, значит, и выше доход его владельца. При анализе развития сайта рекомендуется регулярно отслеживать его позиции. Позиции сайта в поисковиках позволяет оценить программа «Серпхант». Она отличается большим функционалом, удобным управлением и приятным оформлением.

Как проверить позиции

Позиция ресурса — это место, на котором он располагается в выдаче поисковой системы при определенном запросе по ключевой фразе. Оценить позиции можно ручным или автоматическим способами. Первый вариант считается максимально нерациональным, так как он отличается неэффективностью и необъективностью. Гораздо проще для выполнения данной задачи воспользоваться специальными инструментами, которые способны выдать подробную статистику в удобной форме и за короткое время. Среди программ, которые способны справиться с такой задачей, выделяется инструмент «Серпхант». Он предоставляет клиентам множество полезных возможностей на бесплатной основе.

«Серпхант» всегда работает без перебоев и открывает доступ к своим услугами в любой точке мира и в любой момент времени. Онлайн сервис требует для работы только подключение к интернету. Человеку достаточно задать начальные параметры — ввести адрес сайта, выбрать регион и написать ключевые фразы — и тогда программа самостоятельно начнет анализ. С помощью сервиса можно узнавать не только о своих достижения, но и слабых и сильных сторонах конкурентов.

Зачем нужна проверка

Съем позиций требуется для того, чтобы решить сразу несколько проблем, связанных с развитием сайта. С помощью получения подробной статистики можно выполнить ряд пунктов:

Выявить ошибки, которые были допущены при составлении плана развития. Это поможет определить слабые места в схеме продвижения и вовремя их исправить. Внесение корректив своевременно предотвратит падение рейтинга и улучшит положение проекта в интернете.

Избавиться от некачественной рекламы. Не всегда рекламная кампания оправдывает затраты, которые были вложены в ее внедрение. Неэффективность рекламы можно оценить с помощью инструментов. Если после внедрения рекламы статистика сайта не улучшилась, то, значит, вкладывать средства для ее дальнейшего подключения не стоит, так как положительных результатов она не принесет.

Понять причину падения посещаемости. Интерес посетителей к любому ресурсу может со временем угаснуть. Это связано с тем, что некоторые вещи постепенно уходят из моды и сменяются другими. Инструменты помогут понять, какие запросы являются наиболее частыми в настоящее время.

Проследить за нововведениями в алгоритмах ранжирования. Правила поисковиков часто меняются, так как их роботы подстраиваются под людей и стараются выдавать им ту информацию, которая будет для них актуальна в определенный момент времени.

Регулярная проверка позволит сделать свой сайт успешным за короткое время. Узнать о положении дед у конкурентов можно также с помощью «Серпханта» и других подобных сервисов.