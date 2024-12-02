ента новостей

01:40
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков победил Оксану Горячкину, а его команда «КПРФ» разгромила школьников из гимназии имени Примакова и досрочно выиграла Второй командный Кубок России по шахматам
23:49
Под Отрадным водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с рейсовым автобусом
23:43
Под Сертолово иномарка насмерть сбила 46-летнюю женщину
19:52
Выставка Кравцова Игоря Михайловича «РАЗГОВОР»
17:14
В Петербурге иномарку с двумя школьниками остановили после погони со стрельбой
17:01
Марат Хайруллин из СКА стал лучшим нападающим 13-й игровой недели чемпионата КХЛ, другие лауреаты – Александр Самонов, Илья Николаев и Максим Арефьев
15:40
Путин подписал закон об оборотных штрафах за утечки данных
13:59
В Кудрово полицейские проводят проверку по столкновению несовершеннолетних самокатчиков
13:17
Команда ЗакС Петербурга приняла участие в турнире по фиджитал-спорту
12:59
В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение
12:50
В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла
12:44
В Ленобласти задержали подозреваемого в ножевом ранении гостя
12:26
В Шушарах «Лада Ларгус» сбила 8–летнего мальчика
12:20
В Приморском районе пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи
10:15
Петербургские школьники добились успеха
09:42
В Приморском районе «домушник» вынес из квартиры бизнесвумен деньги и украшения на 11 млн рублей
09:40
В СПб подорожает одежда
20:53
Иван Сергеев сделал дубль и помог «Крыльям Советов» сенсационно победить «Зенит» в 17-м туре на «Газпром Арене» со счётом 3:2
17:02
Индийский шахматист Нихал Сарин стал победителем ташкентского турнира «Кубок Президента» и получит 25 тысяч долларов США, а петербуржец Алексей Гоганов занял 32-е место – 5,5 очков из 9
01:37
«Динамо-ЛО» в мужской волейбольной Суперлиге победило новокуйбышевский клуб «Нова» в трёх партиях, Мергарехо и Авдоченко набрали по 15 очков
00:00
Петербургский гроссмейстер Матлаков и шахматная команда «КПРФ» уверенно лидируют на командном Кубке России в Сочи после победы со счётом 3:1 над краснодарским квартетом, женская «СШ ШШ» в 4-м туре проиграла
20:36
12 шайб заброшено в матче «Амура» и СКА, завершившегося победой петербургского клуба со счётом 7:5, у Хайруллина и Гальченюка – хет-трики
12:57
Под Приозерском водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП
11:53
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Петергофа
11:46
В Невском районе на территории Яблоневого сада ограбили подростка
09:29
С доставкой еды возникли проблемы
09:00
Антидепрессанты стали продавать активнее
22:25
Баскетбольный «Зенит» в Нижнем Новгороде победил «Пари НН» с разницей в 17 очков: Мун набрал 20 очков, Фрейзер – 18, Жбанов – 12
17:03
Петербургский шахматист Максим Матлаков в составе команды «КПРФ» принимает участие в командном Кубке России, среди женских команд лидирует «СШ по шахматам и шахматам» с Боднарук и Овод
16:49
На госпаблики подписаны почти 3 миллиона
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 15 » Эффективность нейротерапии при хронической боли, мигренях и эмоциональных расстройствах

Эффективность нейротерапии при хронической боли, мигренях и эмоциональных расстройствах

0
Опубликовал: Алексей Морозов
Фото:
centerdushi.ru
Узнайте всё о нейротерапии – современном методе лечения для восстановления нервной системы. Как работает нейротерапия, её преимущества и в каких случаях она помогает.

Нейротерапия – инновационный метод лечения, направленный на восстановление и регуляцию работы нервной системы. Она объединяет подходы неврологии, психологии и медицины, основываясь на понимании биоэлектрических процессов в организме. Метод позволяет эффективно справляться с хроническими заболеваниями, болевыми синдромами, эмоциональными расстройствами и некоторыми психосоматическими проблемами.

Секрет эффективности нейротерапии кроется в её способности воздействовать на глубинные причины нарушений в работе нервной системы. Этот подход устраняет симптомы и способствует восстановлению нормального функционирования организма. В отличие от традиционных методов, нейротерапия часто позволяет обойтись без обширного медикаментозного вмешательства. Именно поэтому её выбирают люди, стремящиеся улучшить качество жизни естественными способами.

Основные принципы метода

Нейротерапия базируется на принципах нейропластичности – способности мозга изменять свои нейронные связи под воздействием внешних и внутренних стимулов. Методика включает использование местных анестетиков, электрических стимулов или биологической обратной связи, чтобы регулировать биоэлектрические процессы в организме.

Как это работает:

  • В норме клетки нервной системы имеют определённый мембранный потенциал. При травмах, инфекциях или хронических стрессах этот баланс нарушается, что приводит к сбоям в работе нервной системы. Нейротерапия помогает восстановить нормальный потенциал, стимулируя процессы самовосстановления.
  • Некоторые участки тела могут становиться источником патологических сигналов. Это явление называют "интерференционными полями". Инъекции анестетиков или электрические импульсы помогают нейтрализовать эти источники и восстановить гармонию в нервной системе.
  • Вегетативная нервная система отвечает за множество функций организма, включая регуляцию стресса, контроль иммунитета и обмен веществ. Воздействуя на неё, нейротерапия помогает улучшить общее состояние здоровья.

Какие проблемы решает нейротерапия

Методика применяется для лечения широкого спектра заболеваний. Вот некоторые из них:

  • Хроническая боль и мигрени. Инъекции анестетиков в триггерные точки помогают снять напряжение и уменьшить болевые ощущения. Особенно эффективно это при болях в пояснице, шее, суставах и голове.
  • Фибромиалгия. Это заболевание, связанное с распространённой мышечной болью и хронической усталостью, нередко вызывает трудности в лечении. Нейротерапия может стать полезным инструментом для уменьшения симптомов
  • Эмоциональные расстройства. Депрессия, тревога и панические атаки часто сопровождаются дисбалансом в работе нервной системы. Воздействие на биоэлектрические процессы помогает восстановить эмоциональную стабильность.
  • Нарушения сна. Нейротерапия регулирует мозговую активность, помогая справляться с бессонницей и улучшая качество сна.
  • Посттравматические состояния. Физические и психологические травмы могут приводить к долгосрочным изменениям в работе нервной системы. Методика позволяет минимизировать их последствия.

Как проходит процедура

Лечение начинается с диагностики. Специалист оценивает состояние пациента, выявляет проблемные зоны и определяет, какие методы воздействия будут наиболее эффективны. Обычно сеанс нейротерапии включает:

  • Инъекции местных анестетиков. Используются вещества, такие как лидокаин или новокаин, в малых концентрациях. Они вводятся в триггерные точки, рубцы или зоны помех, помогая снизить болевые ощущения и стимулировать процессы регенерации.
  • Электростимуляцию. Иногда применяются слабые электрические импульсы, которые помогают нормализовать биоэлектрические процессы в нервной системе.
  • Биологическую обратнаю связь. Пациент в реальном времени видит показатели своей мозговой активности и учится регулировать её с помощью специальных техник.

Этот метод будет полезен людям, страдающим от хронических болей, мигреней, тревожных расстройств или бессонницы. Но есть и противопоказания, такие как острые инфекционные заболевания, онкология или приём антикоагулянтов. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, подходит ли вам этот метод.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-10-2023, 22:23
Невролог и невропатолог: какая разница
21-05-2024, 09:16
К какому врачу идти при хронической боли: советы по выбору специалиста
28-02-2024, 23:42
Безопасный путь к выздоровлению — вызов нарколога на дому
15-01-2017, 20:08
Обследование у детского невролога: предотвратить развитие патологий!
15-08-2020, 15:17
Онкология в Санкт-Петербурге: доверьте свое здоровье лучшим!
8-12-2016, 22:16
ДЦП – причины, основные симптомы, принципы лечения

Происшествия на дорогах

Вчера, 23:49
Под Отрадным водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с рейсовым автобусом
Вчера, 23:43
Под Сертолово иномарка насмерть сбила 46-летнюю женщину
Вчера, 13:59
В Кудрово полицейские проводят проверку по столкновению несовершеннолетних самокатчиков
Вчера, 12:50
В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла
Наверх