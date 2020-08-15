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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Диагностика » Онкология в Санкт-Петербурге: доверьте свое здоровье лучшим!

Онкология в Санкт-Петербурге: доверьте свое здоровье лучшим!

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Онкология в Санкт-Петербурге оказывает помощь пациентам с разными патологиями.

Онкология – направление медицины, которое занимается изучением, разработкой методов быстрой диагностики и лечения доброкачественных и злокачественных опухолей. Наука доказала, что это заболевание нельзя считать приговором. Для лечения онкология в Санкт-Петербурге использует передовые методики и современные лекарственные препараты, которые помогают многим пациентам вернуться к счастливой и здоровой жизни.

Диагностика онкологии

Врачи рекомендуют периодически проходить комплексное обследование и осмотры пациентам разных возрастных категорий. После 40 лет рекомендовано делать скрининги, особенно людям, которые находятся в группе риска. Чтобы проверить состояние организма, используют такие методы:

  • лабораторная диагностика – анализы на онкомаркеры (позволят выявить опасные процессы на начальных стадиях развития);
  • УЗИ – информативный и доступный метод, который позволит оценить размер, местоположение новообразований (противопоказаний такая методика не имеет);
  • КТ – результативный метод выявления опухоли и разных патологий органов;
  • МРТ – метод 3D-визуализации мягких и костных тканей, позволяющий обнаружить локализацию, размер опухоли, а также выявить метастазы;
  • ПЭТ-КТ – радиационное сканирование тела, которое рекомендовано проводить для оценки эффективности проводимой терапии и поиска удаленных метастазов;
  • сцинтиграфия – обеспечивает возможность визуализировать не только органы, но и отдельные его части (вплоть до клеточного уровня);
  • гистологические исследования - позволяет поставить точный диагноз, выбрать корректное лечение;
  • молекулярная диагностика – основа направленной терапии, когда полученный гистологический материал будут изучать на генном уровне, чтобы подобрать эффективный препарат (к которым патологические клетки наиболее чувствительны).

В онкоцентре используют разные методы для постановки точного диагноза и выбора наиболее эффективного метода лечения.

Лечение в онкоцентре

Для лечения используют современные методы, к которым относят:

  • Хирургию. Оперативное вмешательство позволяет удалить злокачественное образование.
  • Химиотерапию. Доктор подбирает средства, которые помогают разрушать злокачественные клетки. Проводят химиотерапию как до оперативного вмешательства, так и после него.
  • Симптоматическую терапию. Будет назначена, если нет возможности удалить опухоль хирургическим путем. Терапия способствует снижению темпов роста новообразования, снижению риска развития осложнений, улучшению самочувствия пациента.

В клинике используют передовые методы и современные лекарственные средства. Здесь работают опытные специалисты, которые практикуют мультидисциплинарный подход в лечении.

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