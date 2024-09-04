Пособия на детей в России в 2024 году: полный обзор

В России государство предоставляет различные виды пособий на детей, чтобы поддержать семьи и создать благоприятные условия для их воспитания. В 2024 году семьям положено несколько видов пособий.

Жизнь с каждым годом дорожает и с этим невозможно спорить. При этом растущие цены далеко не всегда означают рост заработной платы — у многих людей она остается на прежнем уровне. Перед инфляцией особенно уязвимы семьи с детьми, поэтому государство предусмотрело ряд детских пособий. Расскажем, какие детские пособия и выплаты положены в 2024 году.

Единовременные выплаты

Государство выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка — 24 604 рубля (с 1 февраля 2024 года). Выплачивается одному из родителей при рождении ребенка. Выплату также могут получить опекуны и попечители ребенка.

Это размер выплаты на одного ребенка. Если рождается двое детей, то сумма пособия удваивается. Если тройня, то, соответственно, утраивается.

Ежемесячные выплаты

Это могут быть следующие детские пособия и социальные выплаты:

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 40% от среднего дохода родителя (опекуна) за последние два года. Выплачивается одному из родителей, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет — 10 000 рублей в месяц (сумма может отличаться, если семья проживает в регионе с повышенным коэффициентом). Помимо пособия, ребенок-инвалид получает социальную пенсию по инвалидности.

Пособие на ребенка до 3 лет — выплата равна величине детского прожиточного минимума (сумма зависит от конкретного региона). Получить ее могут только семьи, которые признаны нуждающимися (среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов на взрослого человека).

Пособие на ребенка от 3 до 7 лет — выплата может достигать величины детского прожиточного минимума (сумма зависит от конкретного региона). Это пособие также положено только нуждающимся семьям, при этом действуют несколько иные принципы начисления. Сначала сумма составляет 50% от детского прожиточного минимума — если после этого доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума, то выплату увеличивают до 75%. Если после этого среднедушевой доход члена семьи все еще ниже прожиточного минимума, то назначается выплата в размере 100%.

Пособие на ребенка от 8 до 17 лет — 50% от прожиточного минимума для детей. Чтобы получить выплату, необходимо выполнить несколько условий: среднедушевой доход члена семьи ниже прожиточного минимума, один из родителей платит алименты на ребенка по решению суда (либо он не указан в графе отцовство, пропал без вести, умер) и официальное трудоустройство родителей. Если родители не работают, но для этого у них есть уважительная причина (например, инвалидность), то на выплату все равно можно рассчитывать.

Подробную информацию о том, как рассчитывается среднедушевой доход на члена семьи, можно узнать в материале про детские пособия.

Важно учитывать, что есть еще и различные компенсационные выплаты. Например, компенсация за оплату детского сада или компенсация за приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью. Родители также могут компенсировать стоимость путевок в лагерь при условии, что они самостоятельно оплатили отдых ребенка. Большим преимуществом является то, что большинство детских пособий и выплат на ребенка можно оформить онлайн — через портал Госуслуги (понадобится подтвержденная учетная запись).