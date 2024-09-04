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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 12 » Пособия на детей в России в 2024 году: полный обзор

Пособия на детей в России в 2024 году: полный обзор

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Опубликовал: Алексей Морозов
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akbars.ru
Полное руководство по детским выплатам и пособиям: кто может получить, какой размер пособий и как правильно оформить выплаты на детей.

В России государство предоставляет различные виды пособий на детей, чтобы поддержать семьи и создать благоприятные условия для их воспитания. В 2024 году семьям положено несколько видов пособий.

Жизнь с каждым годом дорожает и с этим невозможно спорить. При этом растущие цены далеко не всегда означают рост заработной платы — у многих людей она остается на прежнем уровне. Перед инфляцией особенно уязвимы семьи с детьми, поэтому государство предусмотрело ряд детских пособий. Расскажем, какие детские пособия и выплаты положены в 2024 году.

Единовременные выплаты

Государство выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка — 24 604 рубля (с 1 февраля 2024 года). Выплачивается одному из родителей при рождении ребенка. Выплату также могут получить опекуны и попечители ребенка.

Это размер выплаты на одного ребенка. Если рождается двое детей, то сумма пособия удваивается. Если тройня, то, соответственно, утраивается.

Ежемесячные выплаты

Это могут быть следующие детские пособия и социальные выплаты:

  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 40% от среднего дохода родителя (опекуна) за последние два года. Выплачивается одному из родителей, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.
  • Пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет — 10 000 рублей в месяц (сумма может отличаться, если семья проживает в регионе с повышенным коэффициентом). Помимо пособия, ребенок-инвалид получает социальную пенсию по инвалидности.
  • Пособие на ребенка до 3 лет — выплата равна величине детского прожиточного минимума (сумма зависит от конкретного региона). Получить ее могут только семьи, которые признаны нуждающимися (среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов на взрослого человека).
  • Пособие на ребенка от 3 до 7 лет — выплата может достигать величины детского прожиточного минимума (сумма зависит от конкретного региона). Это пособие также положено только нуждающимся семьям, при этом действуют несколько иные принципы начисления. Сначала сумма составляет 50% от детского прожиточного минимума — если после этого доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума, то выплату увеличивают до 75%. Если после этого среднедушевой доход члена семьи все еще ниже прожиточного минимума, то назначается выплата в размере 100%.
  • Пособие на ребенка от 8 до 17 лет — 50% от прожиточного минимума для детей. Чтобы получить выплату, необходимо выполнить несколько условий: среднедушевой доход члена семьи ниже прожиточного минимума, один из родителей платит алименты на ребенка по решению суда (либо он не указан в графе отцовство, пропал без вести, умер) и официальное трудоустройство родителей. Если родители не работают, но для этого у них есть уважительная причина (например, инвалидность), то на выплату все равно можно рассчитывать.

Подробную информацию о том, как рассчитывается среднедушевой доход на члена семьи, можно узнать в материале про детские пособия.

Важно учитывать, что есть еще и различные компенсационные выплаты. Например, компенсация за оплату детского сада или компенсация за приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью. Родители также могут компенсировать стоимость путевок в лагерь при условии, что они самостоятельно оплатили отдых ребенка. Большим преимуществом является то, что большинство детских пособий и выплат на ребенка можно оформить онлайн — через портал Госуслуги (понадобится подтвержденная учетная запись).

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