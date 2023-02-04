Пособие для 36 тыс. детей

«Питерец.ру» сообщает, что более 36 тыс. семей с детьми смогли получить пособие в январе. Речь идет о жителях Петербурга и Ленобласти. Эти семьи получили выплаты на общую сумму 302 млн руб.

Единое пособие было назначено 36 218 семьям с детьми и 722 беременным женщинам. Для получения таких выплат человек, которому полагается пособие, может подать соответствующее заявление. Такая возможность доступна на сайте «Госуслуг».

Примечательно, что с февраля некоторые выплаты были проиндексированы на 11,9%. К числу таковых относятся и детские пособия. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин.

Естественно, новость об индексации была воспринята позитивно. Некоторые люди уже успели эти пособия получить.