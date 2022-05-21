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Питерец.ру » Общество » Новые пособия уже начисляют

Новые пособия уже начисляют

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Малообеспеченным семьям начали производить новые выплаты

«Питерец.ру» сообщает, что малообеспеченные семьи начали получать пособия на детей от 8 до 17 лет. Эти выплаты стали поступать уже с 11 мая. Пока жителям Петербурга и Ленобласти было выплачено 286 млн руб.

Напоминаем, что эти пособия полагаются семьям, чей средний доход на 1 человека оказывается ниже суммы прожиточного минимума. На эти выплаты могут рассчитывать люди, которые постоянно проживают на территории нашей страны.

Чтобы подать заявление на пособие, можно обратиться в МФЦ, ПФР или сделать это через портал Госуслуг. Обратиться может кто-то из родителей, усыновитель или опекун. Пособия назначаются сроком на 1 год, после чего нужно снова подавать документы.

При рассмотрении заявки будут учитывать не только размер дохода, но также жилищные условия, наличие автомобиля и прочие нюансы. В случае одобрения заявки семья получит 50, 75 или 100% от суммы прожиточного минимума на каждого ребенка 8-17 лет.

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