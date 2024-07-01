Пожарное оборудование – это материалы, транспорт, машины и механизмы, которые используются для тушения огня в зданиях и на открытых площадках, спасения граждан службами, занятыми ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Чтобы законно производить и продавать такие товары, предприниматель обязан подтвердить их соответствие нормативам, установленным законодательно в Евразийском экономическом союзе.

Нужна ли оценка соответствия пожарного оборудования?

Нужна ли обязательная сертификация пожарного оборудования? Да, материалы, устройства и другие товары для тушения возгораний подлежат обязательной оценке. На сегодняшний день действует 2 НПА ТРТС 043 и ФЗ 123.

Они относятся к объектам применения профильного технического регламента - ТР ЕАЭС 043/2017, который вступил в силу с 2020 года.

Согласно нормативному акту, предусмотрено две формы подтверждения соответствия. Например, обязательной сертификации подлежит следующий ассортимент:

противопожарная сигнализация;

оповещатели;

огнетушители;

системы орошения;

пенообразователи;

генераторы аэрозоля;

огнезащита для электрических кабелей;

источники питания для средств автоматики;

устройства индикации и пуска;

средства индивидуальной защиты для спасателей и т.д.

Декларирование соответствия проводится для следующих товарных категорий:

транспорт для пожарных команд;

автоматические подъемники и лестницы;

акселераторы;

гидроусилители;

фонари, радиомаяки;

гидроэлеваторы;

водосборники и т.д.

Схемы оценки определяются для каждой товарной категории и устанавливаются Приложением к ТР ЕАЭС 043/2017. В нем приведен полный перечень подконтрольной продукции.

Например, сертификация проводится для серийного изготовления товара (1с), для партии (3с) или одной товарной единицы (4с). Декларирование выполняется по схемам кд, 6д (серия) или 4д (партия).

Справка. Схему 6д могут использовать исключительно организации, сертифицировавшие свою систему менеджмента.

Оформление разрешительной документации на серию проводится на срок 1-5 лет, на партию – бессрочно.

Когда сертификат на серию выдается на период, превышающий 1 год, держателю необходимо ежегодно проходить инспекционный контроль. Это проверки, предусмотренные регламентом, цель которых – подтвердить, что фирма продолжает соблюдать условия для обеспечения безопасности выпускаемого товара.

Лабораторные экспертизы пожарного оборудования

Чтобы провести оценку продукции, предприниматель обязан отобрать с РФ-производства или ввезти в официальном порядке (т.е. с соответствующим заполнением таможенной декларации образцы). Пробы отправляются в лабораторию, работающую по аккредитации ФСА. Там проверяется их соответствие профильному техрегламенту.

Перечень изучаемых характеристик устройств установлен статьей 5 регламента. Например, исследуются такие параметры товара, как:

эффективность при ликвидации / локализации возгораний;

химический состав продукции, отсутствие в нем запрещенных веществ;

интенсивность подаваемой струи воды;

затраты воды при пожаротушении;

способность выдерживать повышенные температуры;

возможность присоединения к техническому средству вспомогательных приспособлений;

отсутствие конструктивных элементов, которые плавятся / деформируются под действием жара.

Проверенные показатели, набор полученных данных и выводы о безопасности устройств фиксируются в протоколе испытаний (ПИ), который оформляет лаборатория. Заявитель обязан хранить ПИ как минимум 10 лет.

Если проводится сертификация серии, то на предприятии организуется анализ состояния производства (АСП), который предполагает выезд экспертной группы на место работы предприятия. Итоги проверки фиксируются в акте.

Требования к маркировке пожарного оборудования

Согласно профильному тех. регламенту ЕАЭС, на самом устройстве и упаковке обязательно должна присутствовать несмываемая маркировочная надпись, в которую включаются следующие данные:

название изделия;

модель;

выполняемые механизмом функции;

параметры устройства;

страна происхождения;

данные о производителе и импортере.

Маркировка должна на 100% отвечать действительности, быть разборчивой. Информация наносится на русском языке или на языке той страны Евразийского пространства, где товар будет продаваться.

Какие документы понадобятся для оценочных процедур

Чтобы сертифицировать пожарное оборудование и оформить сертификат / декларацию, предпринимателю надо подготовить следующие документы:

заявление по установленной форме;

подтверждение госрегистрации юрлица или ИП в ЕАЭС;

копии свидетельства ИНН и устава;

данные заявителя с банковскими реквизитами;

подробная информация о поставляемом на рынок ассортименте;

коды ТН ВЭД на товары;

проект маркировочной надписи;

информация о применяемых предприятием материалах и комплектующих;

сведения об используемых изготовителем технических решениях;

руководство по эксплуатации изделий;

чертежи и прочее.

На РФ-производство нужен нормативно-технический документ (НТД), где освещается вопрос, какими параметрами должна обладать продукция, каковы технические требования, как проверяется ее соответствие. Одним из видов НТД является ГОСТ, по которому фирмы работают, купив официальную копию. Альтернативное решение – технические условия (ТУ), составленные с учетом специфики конкретного товара.

Импортерам для подачи заявки на оценку соответствия понадобится контракт о представительстве в РФ интересов иностранного производителя или договор на приобретение одной партии продукции.

Как организуются оценочные мероприятия?

Процедура подтверждения соответствия пожарного оборудования предполагает, что фирма или ИП обращается в центр сертификации (ЦС), который помогает клиенту получить необходимые разрешительные документы. Предполагается следующий порядок работы с ЦС:

Подача заявки посредством сайта ЦС или телефонного звонка. Консультации с экспертами ЦС, согласование условий сотрудничества, заключение договора. Сбор комплекта запрашиваемой документации согласно требованиям законодательства. Получение образцов и организация их исследований, производственного контроля (при необходимости). Получение разрешительного документа.

Сертификат получает от аккредитованного сертифицирующего органа на бланке государственного образца. Декларацию предприятие регистрирует самостоятельно, используя квалифицированную электронную подпись. Стоимость и срок оценочных процедур определяется индивидуально.

После завершения обязательных оценок производитель / продавец вправе получить добровольный сертификат, подтвердив те свойства продукции, которые считает значимыми.

Остались вопросы? Разобраться во всех нюансах сертификационных мероприятий помогут эксперты ЦС. Направляйте заявки, чтобы сертифицировать разные виды пожарной техники, огнезащищенные строительные материалы и составы, средства индивидуальной защиты и т.д. Консультации бесплатные!

Источник: vostoktest.ru