Проверка зарегистрированных товарных знаков

ента новостей

19:57
В Смольном вручили награды лауреатам премий «Педагогические надежды» и «Юные дарования»
19:54
В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках
19:51
На Васильевский остров вернулся "ветер перемен": метеоры снова отправляются в Петергоф!
18:52
В Петербурге Олег Газманов исполнит свои хиты на Дне России
18:49
Премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель»
13:42
родление закрытия троллейбусного движения на Московском проспекте
11:01
В Тосно рецидивист ударил ножом мужчину
10:55
На Васильевском острове поймали курьера мошенников
10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
10:24
Мошенники ищут новые пути
09:58
Автомобилистов обяжут переобуваться
01:49
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» третий матч бронзовой серии с разницей в один точный дальний бросок
19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 08 » Проверка зарегистрированных товарных знаков

Проверка зарегистрированных товарных знаков

0
9
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Проверка зарегистрированных товарных знаков – один из важных этапов при создании уникального бренда.

Проверка зарегистрированных товарных знаков (ТЗ) – один из важных этапов при создании уникального бренда. Она позволяет избежать возможных проблем с правами третьих лиц и обеспечить успешную регистрацию вашего знака.

Существует несколько способовпроверки зарегистрированных товарных знаков без финансовых затрат:

  • самостоятельный. В данном варианте используются специализированные онлайн-базы. Это бесплатный способ, но требующий регулярного обновления данных;
  • заказ аналитического отчета у квалифицированных юристов или уполномоченных патентных поверенных. Они проведут поиск по реестрам с целью выявления зарегистрированных знаков, а затем составят подробный отчет с указанием схожих брендов;
  • обращение к регистратору с просьбой поиска по схожим наименованиям. Специалисты подготовят отчет со списком найденных объектов.

Важно знать, что уникальность товарного знака подразумевает полное отсутствие совпадений с зарегистрированными знаками в определенных категориях. По торговым маркам с учетом законодательства существует не слишком много ограничений. Главное, чтобы товарный знак был единственным и нигде не повторялся. Его проверка требуется для регистрации, которая возможна, если товарный знак полностью уникальный. Нужно еще до разработки его эскизов убедиться, что другие компании не пользуются обозначениями, как ваше. Такая информация публикуется в реестрах Роспатента.

Идеальным и надежным вариантом является комплексная проверка уникальности товарного знака. Экспресс-поиск информации на онлайн-ресурсах не дает возможности просмотра всех источников, поэтому для полной уверенности уникальности товарного знака, нужна помощь специалистов. Они есть в компании «РосКо».

Проверка ТЗ требуется для выявления «белых пятен». Степень схожести названия торговой марки с названиями других компаний должна быть минимальной. Чтобы при запросе процедуры регистрации товарного знака не было отказа, нужно сравнить уже имеющиеся обозначения и те, что проходят процедуру проверки. Внимательный просмотр международных и всех известных баз данных поможет не пропустить похожих обозначений. Обычно проверяют каждый источник по всем классам отдельно.

Существует 45 классов товарных знаков не только для товаров, но и для услуг. Это значит, что нужно точно обозначить код продукта, для которого необходимо оформление исключительных прав. Чтобы избежать проблем при регистрации с последующим получением полностью уникального кода рекомендуется внимательное проведение проверки товарного знака.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-11-2022, 13:13
На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»
31-07-2023, 20:59
Профессиональная помощь в получении отчета по практике
23-10-2020, 14:05
В Петербурге на рынке полиция провела профилактический рейд
28-04-2022, 16:27
Как написать отчет по НИР – пошаговая инструкция
16-09-2013, 13:55
Банк хочет лишить петербургскую компанию товарного знака
12-10-2022, 16:43
Как зарегистрировать товарный знак в Китае

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
0
131
Вчера, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
255
29-05-2024, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
156
29-05-2024, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
Наверх