Проверка зарегистрированных товарных знаков (ТЗ) – один из важных этапов при создании уникального бренда. Она позволяет избежать возможных проблем с правами третьих лиц и обеспечить успешную регистрацию вашего знака.

Существует несколько способовпроверки зарегистрированных товарных знаков без финансовых затрат:

самостоятельный. В данном варианте используются специализированные онлайн-базы. Это бесплатный способ, но требующий регулярного обновления данных;

заказ аналитического отчета у квалифицированных юристов или уполномоченных патентных поверенных. Они проведут поиск по реестрам с целью выявления зарегистрированных знаков, а затем составят подробный отчет с указанием схожих брендов;

обращение к регистратору с просьбой поиска по схожим наименованиям. Специалисты подготовят отчет со списком найденных объектов.

Важно знать, что уникальность товарного знака подразумевает полное отсутствие совпадений с зарегистрированными знаками в определенных категориях. По торговым маркам с учетом законодательства существует не слишком много ограничений. Главное, чтобы товарный знак был единственным и нигде не повторялся. Его проверка требуется для регистрации, которая возможна, если товарный знак полностью уникальный. Нужно еще до разработки его эскизов убедиться, что другие компании не пользуются обозначениями, как ваше. Такая информация публикуется в реестрах Роспатента.

Идеальным и надежным вариантом является комплексная проверка уникальности товарного знака. Экспресс-поиск информации на онлайн-ресурсах не дает возможности просмотра всех источников, поэтому для полной уверенности уникальности товарного знака, нужна помощь специалистов. Они есть в компании «РосКо».

Проверка ТЗ требуется для выявления «белых пятен». Степень схожести названия торговой марки с названиями других компаний должна быть минимальной. Чтобы при запросе процедуры регистрации товарного знака не было отказа, нужно сравнить уже имеющиеся обозначения и те, что проходят процедуру проверки. Внимательный просмотр международных и всех известных баз данных поможет не пропустить похожих обозначений. Обычно проверяют каждый источник по всем классам отдельно.

Существует 45 классов товарных знаков не только для товаров, но и для услуг. Это значит, что нужно точно обозначить код продукта, для которого необходимо оформление исключительных прав. Чтобы избежать проблем при регистрации с последующим получением полностью уникального кода рекомендуется внимательное проведение проверки товарного знака.