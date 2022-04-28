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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Высшее образование » Как написать отчет по НИР – пошаговая инструкция

Как написать отчет по НИР – пошаговая инструкция

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
антиплагиат-вуз.рф
Расскажем, как написать отчет по НИР, а также о проверке на уникальность текста онлайн

Тем, кто решил продолжать обучение в аспирантуре и магистратуре обязательно необходимо знать, как написать отчет по НИР. Дело в том, что научно-исследовательская работа подразумевает прохождение практики и заполнение по ее результатам отчета. Он выглядит примерно так же, как и обычный документ о практике – информационные листы, положение, план, дневник работы и лист с результатами. Для того чтобы вы могли самостоятельно заполнить все разделы, мы подготовили пошаговую инструкцию:

  1. Отчет начинается с титульного листа. Лучше всего спросить образец у своего научного руководителя или поискать его на сайте своего учебного заведения. В титульном листе должны быть данные о студенте, его руководителе, название исследования, классификационные коды, наименование учебного заведения, а также дата
  2. Затем заполняется графа «Область применения», в которой вы рассказываете о значимости своей работы
  3. Следует подготовить автореферат своей работы. В нем должны быть изложены все основные положения вашего исследования. Лучше с особым вниманием отнестись к практической части и меньше времени уделить теоретической. Практическое применение результатов исследования проверяющих всегда интересует больше. В вашем автореферате не должно быть заимствований. Лучше всего убедиться в уникальности своего текста с помощью сервиса Антиплагиат-вуз.рф. В нем вам будет доступна проверка на уникальность текста онлайн в преподавательской системе Антиплагиат ВУЗ. Так вы сможете узнать точный процент оригинальности работы еще до университетской проверки
  4. Список источников и литературы оформляется в соответствии со стандартами ГОСТ
  5. В отчете следует также указать апробацию результатов исследования. Это могут быть прикрепленные научные статьи с указанием библиографических ссылок, доклады и выступления на НПК или отчет о внедрении результатов в производство
  6. В отдельном разделе при необходимости указываются сокращения, обозначения и определение тех или иных терминов
  7. Если научная работа проводилась несколькими людьми, то необходимо оформить список исполнителей и указать все сведения о каждом из них
  8. Ваша работа завершается тогда, когда итоговый вариант отчета подписан и успешно защищен

Таким образом, мы поделились инструкцией, как написать отчет по НИР. Отметим, что все детали оформления следует уточнять у своего научного руководителя. Это связано с тем, что некоторые стандарты в разных учебных заведениях могут значительно отличаться.

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