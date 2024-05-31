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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 08 » Новый НДФЛ в 2024 году: какие изменения

Новый НДФЛ в 2024 году: какие изменения

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Минфин озвучил изменения в налоговой системе РФ. Это связано, прежде всего, с налогами, которые физические лица платят из своей заработной платы (трудовой или гражданско-трудовой договор).

Минфин озвучил изменения в налоговой системе РФ. Это связано, прежде всего, с налогами, которые физические лица платят из своей заработной платы (трудовой или гражданско-трудовой договор). То есть новая прогрессивная шкала НДФЛ актуальна только для определенных групп лиц. Большинства населения это не коснется, потому что их доходы не достигают требуемого уровня, а также по другим причинам.

Две ставки остаются привычными: 13% и 15%, а к ним добавились еще три ступени. Эксперты финансового маркетплейса Выберу.ру разобрались, кто и сколько будет платить, кого затрагивает новая налоговая реформа, а кто будет жить по-прежнему. Взимать налоги в новом порядке будут только с 1 января 2025 года. Понятно, что сейчас это только в виде законопроекта, а не полноценного закона, поэтому некоторые моменты еще могут измениться. В данный момент ситуация обстоит так:

  • по ставке 13% облагается доход в сумму менее 2,4 млн в год;
  • 15% - 2,4-5 млн;
  • 18% - 5-20 млн;
  • 20% - 20-50 млн;
  • 22% - 50 и выше.

Из вышесказанного видно, что для большинства населения данные изменения действительно неактуальны. Грубо говоря, значительные изменения ждут только тех, кто зарабатывает от 300 тысяч рублей в месяц, а таковых на самом деле не так и много. Заработок до 175 тысяч вообще никак не корректируется: за него налог будет по-прежнему 13%. Опять-таки следует понимать, что это касается чистого дохода, то есть до налогового вычета.

И самое главное, изменения коснутся только зарплаты. Они не распространяются на иные виды доходов, например, на продажу квартиры, дома и иного имущества, на проценты от накопительных счетов и вкладов, ценных бумаг и дивидендов. Тут все остается по-старому: если общая сумма за год составляет менее 2,4 млн, то платить надо 13%, а все что свыше будет облагаться 15%.

Отдельно следует сказать о тех категориях, кого изменения в налоговом законодательстве не затронут вообще. Во-первых, это самозанятые. Вне зависимости от суммы дохода они будут платить налоги в старом формате: от физлиц – 4%, а от юридических лиц (организаций, компаний, индивидуальных предпринимателей) – 6%. Во-вторых, это участники СВО. В-третьих, это обычные граждане, чей доход составляет менее 2,4 млн в год. В-четвертых, это семьи с детьми. Для них будет применяться особая система вычета налогов, которую планируют не поднимать выше 6%. Но данный вопрос пока еще находится в стадии рассмотрения. Таким образом, обновления в Налоговом кодекс РФ актуальны далеко не для всех людей.

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