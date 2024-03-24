Как платить УСН компаниям, переехавшим в Ленинградскую область в 2024 году

При переносе адреса компании на упрощенной системе налогообложения в другой регион необходимо узнать местную ставку налога.

Общепринятые федеральные значения по УСН в 6% и 15% известны для всех. Но субъекты страны могут устанавливать и свои более привлекательные региональные ставки. К тому же важно правильно рассчитать налог, если в течение одного периода вы вели деятельность в разных регионах с отличающимися ставками.

Ставка налога может быть снижена не только в зависимости от места регистрации, но и от сферы деятельности. Преимущества упрощенной системы налогообложения могут получить промышленные предприятия, IT-компании и другие отрасли. Если частный предприниматель занимается традиционным бизнесом, например, торговлей или услугами, стоит рассмотреть альтернативные методы сокращения расходов.

В чем суть?

Налоговая служба выпустила обновленные правила для индивидуальный предпринимателей и компаний, планирующих сменить место регистрации на другой регион в текущем году. Изменения касаются тех, кто использует упрощённую систему налогообложения (УСН).

Теперь, если вы меняете место ведения бизнеса или место жительства для ИП, ваши налоговые обязательства будут рассчитываться по ставке налога, действующей в вашем новом регионе на момент окончания налогового периода.

Комментарий эксперта

Специалисты по бухгалтерскому аутсорсингу отмечают, что все «авансовые» платежи и годовая сумма налога должны быть оплачены в соответствии со ставкой, принятой в субъекте РФ, где вы зарегистрированы на последний день налогового года. При подаче налоговой декларации по УСН необходимо указывать новый код ОКТМО и отправлять документы в налоговую инспекцию по новому адресу регистрации.

Справка

В 2024 году согласно Налоговый кодексу Российской Федерации в части второй от 05.08.2000 № 117-ФЗ в Ленинградской области установлены ставки по УСН на доходы в 6% и на доходы минус расходы в 5%. Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36, статья 1 установил налог на уровне 6% и 7% соответственно.







Важно помнить

Региональные сниженные ставки по УСН привлекательны для компаний, которые стремятся сэкономить и сознательно идут на поддельный «переезд» без смены фактического местонахождения. Однако подобные практики легко выявляются налоговыми органами и несут за собой ответственность для компаний.

Признаки злоупотребления возможностью смены адреса регистрации в новом регионе:

множественные регистрации несвязанных компаний по одному адресу;

большое количество бизнес-транзакций картой, привязанной к другому региону;

необоснованные массовые расходы по обслуживанию автомобилей (топливо, сервис и тд) по старому месту регистрации компании;

налоговые и другие операции по доверенностям на людей, не имеющих достоверных связей с деятельностью компании;

другие косвенные артефакты деятельности, которые в совокупности доказывают факт недобросовестной перерегистрации.

Итогом налоговой проверки по уточнению обстоятельств ведения деятельности могут стать штрафы, пени и принудительный перевод на полную ставку налогообложения. Эксперты советуют обратиться к помощи налоговых юристов и бухгалтеров, чтобы законно снизить налоговую нагрузку.