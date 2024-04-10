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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 06 » Услуги разработки мобильных приложений

Услуги разработки мобильных приложений

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Мобильные устройства — смартфоны, планшеты — за счёт компактности, удобства, простоты использования активно применяются в повседневности. Чем популярнее они становятся, тем востребованнее программное

Мобильные устройства — смартфоны, планшеты — за счёт компактности, удобства, простоты использования активно применяются в повседневности. Чем популярнее они становятся, тем востребованнее программное обеспечение для таких девайсов. Основу проекта составляет хорошая идея. А чтобы достойным образом её реализовать, необходимо привлекать грамотных, добросовестных специалистов.

Результаты полноценной разработки

Заказчик, который запросил разработку мобильного приложения ответственной команде, получает несколько плюсов:

  • Программное обеспечение создаётся в соответствии со спецификой смартфона. Его отличают компактность, многофункциональность, удобство освоения. Навигация и интерфейс должны быть простыми вне зависимости от того, насколько сложным был изначальный проект.
  • Дизайн получается уникальным, без явных повторений уже существующих аналогов. За счёт этого приложение способно привлекать больше аудитории. Реализация проектов с нуля, без копирования чужих идей — один из признаков профессионализма.
  • Можно ориентировать работу на одну или несколько платформ: Android, iOS, Windows Phone. Зависит от целевой аудитории и запросов заказчика.

При профессиональном подходе проект получается прибыльным. В него можно при желании встроить продажу товаров и заказ услуг. Тогда клиентам не потребуется переходить на сайт или другой внешний источник.

Общая последовательность действий

Грамотная разработка мобильных приложений в Москве https://www.imedia24.ru/mobilnye-prilozheniya/ состоит из следующих этапов:

  1. Заказчик оформляет заявку. Специалисты изучают описание задания, а затем выходят на связь, чтобы уточнить детали.
  2. Команда разработчиков создаёт концепцию. Это предварительное описание будущего проекта с блок-схемами функций и эскизами дизайна, который будет задействоваться в готовом продукте.
  3. Уже после утверждения концепции начинается полноценная разработка дизайна. Специалисты продумывают каждую деталь, планируют взаимное расположение элементов.
  4. На основе созданного ранее макета разрабатывается программная часть. Разработчики сами тестируют созданное программное обеспечение, чтобы убедиться в отсутствии недоработок.
  5. Готовый продукт демонстрируют заказчику. Если потребуется, в него можно будет внести доработки, изменив часть функций или внешний вид.

Чтобы получить полноценный программный продукт для мобильных устройств, доверять его разработку нужно команде настоящих профи. В таком случае у целевой аудитории, какими бы гаджетами она ни владела, останутся исключительно благоприятные впечатления.

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