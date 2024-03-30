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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 06 » Node JS разработка

Node JS разработка

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Качественные, производительные веб-приложения обладают достаточным быстродействием и легко масштабируются.

Node JS — программная платформа, которая востребована при выпуске веб-приложений. Независимо от показателей трафика, инструментарий характеризуется функциональностью и быстродействием. Заказывая разработку таких приложений команде с большим опытом, можно сразу получить программный продукт, который окажется полезным для бизнеса и не будет нуждаться во множестве доработок.

Выгода использования проектов на основе Node JS

Преимущества, которые получает владелец предприятия благодаря возможностям платформы:

  • Веб-приложение получается удобным и масштабируемым. Даже когда дополнительно подключаются сотни новых пользователей, управляющая платформа самостоятельно распределяет приоритеты во избежание сбоев.
  • Проект сразу получается готовым, обладает нужной функциональностью и выполняет разные задачи.
  • На высоком уровне оказывается производительность. Быстродействие также впечатляет.

В результате удаётся достигать любых целей, которые были поставлены с самого начала работ по планированию.

Этапы создания приложения

В общем случае разработка на Node JS https://www.imedia.by/custom-software/nodejs/ состоит из нескольких шагов:

  1. Заказчик связывается с командой специалистов, делится требованиями, пожеланиями по предстоящему проекту.
  2. Разработчики анализируют сферу деятельности, изучают рабочую нишу, варианты реализации со стороны конкурентов.
  3. Проводится детальное проектирование бизнес-процессов. Это позволяет сэкономить деньги, предусмотрев ошибки и устранив их ещё до начала работы.
  4. Рассчитываются затраты. Цена устанавливается индивидуально в зависимости от размеров, сложности проекта.
  5. Создаётся прототип. Его можно проанализировать и при желании исправить. Внедрение доработок занимает минимум времени.
  6. Начинается непосредственная разработка с учётом пожеланий, рекомендаций заказчика.
  7. Проект тестируется, оптимизируется. На этом этапе можно сразу выявить ошибки, при наличии, и заняться их устранением — до тех пор, пока продукт не начнёт работать нужным образом.

После запуска команда разработчиков не прощается с заказчиком. Он получает техническую поддержку с возможностью внести дополнительные правки, если они будут нужны.


Основу добросовестного подхода составляет ответственность специалистов перед каждым клиентом, который запрашивает разработку веб-приложения. Высокое качество, которое обеспечивают возможности платформы Node JS, позволяет решать любые рабочие задачи, которые с самого начала ставит перед собой бизнес. Причём независимо от специфики и от направления деятельности.

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