Как определить качество ткани при покупке

Качественные, доступные по цене ткани нужны тем, кто предпочитает следовать настоящей моде. Ее миссия была и останется неизменной – снова и снова предлагать творческие идеи, вдохновлять человека на поиск себя и своего индивидуального стиля, что невозможно без комфорта и уверенности.

Истинная мода не имеет ничего общего с индустрией «быстрой моды» (fast fashion). Потребители, гоняясь за новыми трендами, тратят деньги, покупают тонны одежды, обуви, аксессуаров и украшений, произведенных из посредственных тканей и материалов, опасных для здоровья. Иногда вещи даже не надевают и выбрасывают.

Создание тканей и одежды – ответственность и удовольствие. Шитье по канонам истинной моды – уникальная возможность получить гардероб, эксклюзивный во всех смыслах. Вот только теперь приходится посетить не один магазин ткани, чтобы среди огромного разнообразия купить нужный вариант, найти нитки, дополнительные материалы, эко-безопасность и качество которых в принципе не должны вызывать сомнений.

Полезные рекомендации экспертов

При определении качества ткани нужно учесть, что уважающие природу и законы производители включают в стоимость затраты, связанные с экологией сырья и процессом изготовления. Страны сотрудничают между собой, сырье и методы производства могут быть как дешевыми, так и дорогими. Поэтому высокая цена не всегда является признаком качества.

Одной из главных минусов некачественных тканей является появление «катышек». Эксперты советуют обращать внимание на определенные параметры, чтобы избежать этой проблемы:





рыхлый трикотаж с неплотно скрученными волокнами будет быстро пиллинговаться – появление катышек возможно уже после первой стирки;

большой процент синтетики в составе (особенно полиамида, капрона или лавсана) также говорит о возможности появления катышек;

шерстяные полотна должны проходить специальную обработку, которая предотвращает скатываемость – этот вопрос обязательно нужно уточнить у консультантов при покупке;

ткани из 100% хлопка не подвержены появлению катышек;

материал европейского производства с гладкими, максимально плотно скрученными нитями может быть мягким на ощупь, и при этом абсолютно не скатываться.

Для изготовления тканей специально выращивают сорта растений, особые породы животных. Полотна не содержат опасных для здоровья человека красителей, антисептиков, пропиток. Выбирайте текстиль с маркировками Органик, EKO Sustainable, Листок жизни, ECOCERT, Soil Association, Naturtextil, GOTS. На тканях отечественного производства, помимо маркировки, информацию иногда прописывают фразами: «имеет экологический сертификат, соответствует системе или стандартам обязательной сертификации, требованиям Международного экофонда, свободна от хлора» и т.д.

Стоит также учитывать, что ткани так или иначе отражают особенности страны, ее культуру, традиции. Например, полотна с цветочным рисунком из России, Китая, Италии, стран Африки будут очень сильно различаться по дизайну и настроению. Приемлемым решением могут стать товары совместного производства.

Общайтесь с консультантами магазинов и не спешите с покупкой, взвесьте все «за» и «против». В итоге, вы примете правильное решение.