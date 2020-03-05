ента новостей

23:04
Волонтеров Конституции набирают в Петербурге
21:55
Петербург ждет «Внуков Победы»
20:10
Общественники призывают власти Петербурга принять во внимание мнение граждан при застройке территории бывшего Северного рынка
20:00
Выставка «Интро»
19:54
Выставка «Геометрия любви»
19:45
Петербургский ДК им. Ильича признали региональным памятником
08:28
Улица в честь Немцова
08:09
Карантин из-за простуды и гриппа
23:35
Победа СКА и дубль Хаудена
17:11
«Северная Самарка» переполнилась мусором Петербурга
09:11
8 марта не будет?
08:34
Появляются самозанятые
15:44
Кузьменко – 3, Марченко – 2: так СКА начал серию с «Витязем»
08:24
Их проверят на опасный вирус
08:20
Горячее питание в школах
10:20
Что будет с посуточной арендой?
09:38
Спас на Крови передадут церкви?
22:21
В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»
19:53
Выставка «Шепот мира»
19:49
Выставка работ Евгения Расторгуева «Игра с облаками»
19:40
Общественники инициировали передачу двух документальных фильмов о блокаде в Музей обороны и блокады Ленинграда
19:35
Школьники Санкт-Петербурга победили в проекте "Всероссийская школьная летопись"
07:34
Конституцию изменят?
07:15
Сколько человек в Петербурге?
00:23
«Витязь» стал соперником СКА по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина – 2020
19:56
В Ленобласти на трассе А-180 «Нарва» обустроят почти 1,5 км пешеходных дорожек
19:50
Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге провела акцию «В армию на денек»
19:46
Выставка работ Александра Позина и Марины Спивак «Коломяжская утопия»
18:57
Ушёл из жизни театральный режиссёр Владимир Туманов
14:00
Открытие Музея памяти жертв нацизма
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Одежда » Какой должна быть дорогая одежда

Какой должна быть дорогая одежда

0
3
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Многие из нас готовы расстаться даже с солидной суммой, если на витрине магазина оказалась вещь, которую мы давно желали заполучить в гардероб

Многие из нас готовы расстаться даже с солидной суммой, если на витрине магазина оказалась вещь, которую мы давно желали заполучить в гардероб. Чем выше качество ее пошива и ткани, тем меньше уходит размышлений насчет целесообразности покупки. Впрочем, обидно, если при носке выяснилось, что вещь не стоила своих денег.

Как распознать качественную вещь

Первое и самое простое, что приходит на ум, когда речь идет о приобретении качественной одежды – это покупка в фирменном магазине. Как правило, бренды заботятся о своей репутации стараются оправдывать стоимость продаваемых моделей, уделяя повышенное внимание ткани, швам и фурнитуре. Так, если времени на поиски «золотой иголки» в стоге масс-маркетного «сена» нет, то лучше идти проверенным путем и покупать одежду от известных производителей. Желательно делать это в официальных точках распространения товара. Можно также заглянуть в интернет-магазин дорогой одежды, что еще больше сэкономит время и даст возможность узнать мнение других покупателей, которые делятся своими отзывами о сделанных покупках.

Некачественную модель можно «раскусить» по таким признакам:

1. На изделии отсутствуют какие-либо опознавательные знаки – наименование фирмы, состав ткани, рекомендации по уходу и страна-производитель;

2. Ткань, шов или фурнитура вызывают сомнения – торчат нитки, неровный или плохо обработанный край, ненадежное крепление декоративных элементов модели.

3. Ткань неприятна к телу – нередко синтетические ткани вызывают кожное раздражение и в целом могут удешевить образ. Отдавайте предпочтение изделиям, в составе которых есть натуральные волокна.

4. Если речь идёт об обуви или сумке, то положитесь на нюх: качественное изделие должно иметь характерный «благородный» запах кожи. Даже если Вы придерживаетесь эко-принципов и предпочитаете кожзаменитель в качестве материала для аксессуаров и обуви, то следует обратить внимание, что дерматин тоже пахнет по-разному. Все дело в использованном в работе над изделием клее. Так, пара туфель не должна иметь ярко выраженного химического запаха, а если он всё же есть, то о качестве в этом магазине не слышали.

Особенно важно в выборе хорошей вещи – это ее место в гардеробе. Ее стиль, фасон и размер должны быть созвучны тому, что уже находится в Вашем шкафу. Иначе даже самая дорогая и хорошо выполненная вещь будет пылиться без дела на полке.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-12-2017, 18:14
Почему покупать мебель в интернет-магазине — это выгодно?
30-08-2016, 00:23
Трикотаж. Модная одежда
9-04-2016, 21:33
Детская одежда
4-02-2016, 17:21
Как правильно выбрать одежду для ребенка
16-01-2016, 19:28
Как выбрать детскую одежду
13-12-2014, 00:24
Как выбрать правильно одежду и обувь для ребенка

Происшествия на дорогах

0
360
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
448
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
583
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
585
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх