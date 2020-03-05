Какой должна быть дорогая одежда

Многие из нас готовы расстаться даже с солидной суммой, если на витрине магазина оказалась вещь, которую мы давно желали заполучить в гардероб. Чем выше качество ее пошива и ткани, тем меньше уходит размышлений насчет целесообразности покупки. Впрочем, обидно, если при носке выяснилось, что вещь не стоила своих денег.

Как распознать качественную вещь

Первое и самое простое, что приходит на ум, когда речь идет о приобретении качественной одежды – это покупка в фирменном магазине. Как правило, бренды заботятся о своей репутации стараются оправдывать стоимость продаваемых моделей, уделяя повышенное внимание ткани, швам и фурнитуре. Так, если времени на поиски «золотой иголки» в стоге масс-маркетного «сена» нет, то лучше идти проверенным путем и покупать одежду от известных производителей. Желательно делать это в официальных точках распространения товара. Можно также заглянуть в интернет-магазин дорогой одежды, что еще больше сэкономит время и даст возможность узнать мнение других покупателей, которые делятся своими отзывами о сделанных покупках.

Некачественную модель можно «раскусить» по таким признакам:

1. На изделии отсутствуют какие-либо опознавательные знаки – наименование фирмы, состав ткани, рекомендации по уходу и страна-производитель;

2. Ткань, шов или фурнитура вызывают сомнения – торчат нитки, неровный или плохо обработанный край, ненадежное крепление декоративных элементов модели.

3. Ткань неприятна к телу – нередко синтетические ткани вызывают кожное раздражение и в целом могут удешевить образ. Отдавайте предпочтение изделиям, в составе которых есть натуральные волокна.

4. Если речь идёт об обуви или сумке, то положитесь на нюх: качественное изделие должно иметь характерный «благородный» запах кожи. Даже если Вы придерживаетесь эко-принципов и предпочитаете кожзаменитель в качестве материала для аксессуаров и обуви, то следует обратить внимание, что дерматин тоже пахнет по-разному. Все дело в использованном в работе над изделием клее. Так, пара туфель не должна иметь ярко выраженного химического запаха, а если он всё же есть, то о качестве в этом магазине не слышали.

Особенно важно в выборе хорошей вещи – это ее место в гардеробе. Ее стиль, фасон и размер должны быть созвучны тому, что уже находится в Вашем шкафу. Иначе даже самая дорогая и хорошо выполненная вещь будет пылиться без дела на полке.