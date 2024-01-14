Секреты идеальной растопки банной печи

Говорят, каждая печка имеет свой «характер», и добиться идеального микроклимата в парильной можно, зная о некоторых секретах по растопке. Для бань чаще покупают дровяные печи-каменки. Перед выбором стоит проконсультироваться в специализированных магазинах:pechdvor.ru, ogner.ru, kocherga.net и др.

Подготовительный этап растопки

Начните подготовку бани с проверочных работ:

откройте поддувало и задвижку на дымоходе, затем подожгите спичку и поднесите ее к топке: если язык пламени направлен вверх – с тягой все в порядке, в противном случае пострадал дымоход, нужно выяснить причины и принять меры;

при необходимости очистите зольник от копоти и сажи;

убедитесь, что деревянный пол под каменкой надежно защищен жаропрочной плиткой или стальным листом, а поленница недоступна для искр;

наполните бак водой и ополосните открытую каменку;

подготовьте бумагу для розжига (сухая березовая кора не подойдет – она засоряет дымоход);

с помощью топора заготовьте тонкую щепу из нескольких небольших поленьев.

На колоснике соорудите «колодец» для розжига. Первую пару поленьев расположите на расстоянии 10 см друг от друга, между ними разместите бумагу, засыпьте ее щепой небольшой горкой. Вторую пару дров уложите перпендикулярно на первую.

Прогрев парильной

Зимой на разогрев бани уходит около 5 часов, летом 3-4. Секрет быстрого прогрева – в правильном выборе и укладке топлива с учетом конструкции прибора, площади парильной, а также вида, размера и способа размещения печных камней.

Древесные брикеты стоят дороже дров, но горят дольше и отдают больше жара;

Дрова из твердолиственных пород – дуба, клена, ясеня не загрязняют дымоход и обеспечивают равномерное распространение тепла;

Оптимальная толщина поленьев – от 6 до 10 см, длина – на 5-7 см короче топливного бункера;

Укладывают дрова на «колодец» горизонтальными рядами, загружая топку не более, чем на 2/3.

Что касается камней, то для закрытых печей больше подходят базальт, талькомагнезит и талькохлорит, перидотит, жадеит и нефрит. Колотые камни лучше отдают тепло, но меньше служат. Укладывают камни вертикально с зазором, ближе к пламени размещают крупные элементы.

Процесс топки

Подожгите бумагу в центре «колодца» и через 2-3 минуты прикройте топочную дверцу. Когда дрова разгорятся, неплотно закройте поддувало, оставьте зазор для доступа кислорода.

Через 10 минут специальной жаростойкой варежкой (кочергой) откройте дверцу, разровняйте головешки и положите несколько поленьев. Закладывайте дрова часто и понемногу. Так печка не перегреется, и климат в парильной будет оптимальным.

Когда воздух в помещении станет достаточно горячим (примерно через 2 часа) дайте прогореть остаткам дров. Затем закройте топку, поддувало и дымовую задвижку.

Приоткройте дверь и вентиляционное отверстие, наберите ковш горячей воды и, защитив лицо, плесните ее на каменку. Если вода быстро испарится с характерным шипением, повторите процесс и парильная наполнится влажным паром.