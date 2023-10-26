Какие печки для бани выбрать: газовые или электрические?

ента новостей

11:23
Станислав Чигадаев исполнит Шопена в Эрмитаже
11:20
Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам 3,4 млн рублей
11:16
В Петербурге задержали похитителей автомобиля
10:52
Мост через Свирь будет разведен для прохода вниз по реке теплохода
01:27
Белорусский гроссмейстер Алексей Фёдоров выиграл у петербуржца Владимира Епишина в 6-м туре «Мемориала Чигорина» и лидирует, набрав 5,5 очков
23:19
Во 2-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» петербургский шахматист Максим Матлаков довольствовался ничьей, а Полина Шувалова выиграла у американки Ли
20:04
Выставка работ Рафаэля Оганесяна «Живу сердцем»
19:57
Защитник СКА Александр Никишин набрал 4 очка в победном для команды Ротенберга матче с «Куньлунем», счёт – 6:3
14:41
В Петербурге в метро мигрант домагался к 16-летней девочке
14:32
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего пешехода
14:27
В Невском районе задержали водителя каршеринга с крупной партией наркотиков
14:23
В Невском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,4 млн рублей
13:51
В Московским районе сожгли «Мерседес Бенц»
02:07
Петербургские шахматисты Владимир Епишин, Кирилл Шубин и Евгений Левин одержали победы в 5-м туре «Мемориала Чигорина» и догнали лидеров турнира
22:41
С поражения начал «Большую Швейцарку ФИДЕ» петербургский гроссмейстер Максим Матлаков, который уступил австралийцу Темуру Куйбокарову
20:13
«СКА-1946» удалось поймать и съесть «Сахалинских Акул», счёт – 6:2
16:13
Главный дирижер Симфонического оркестра Ленобласти Михаил Голиков проводит мастер-классы в Китайской музыкальной консерватории
16:00
Парламентарии Петербурга обсудили переход города на экологичный транспорт
15:21
В Ленобласти задержали наркоплантатора
15:17
В Ленобласти в ДТП пострадала 13-летняя мурманчанка
15:11
Полицейские поймали автовора, угнавшего «БМВ 520» в Мурино
14:40
В Красносельском районе задержали "домушника"
14:33
Выставка "Ученица Рериха. А. В. Щекатихина-Потоцкая"
14:29
В «Колизее» покажут новый спектакль-фламенко Натальи Зайковой «Кармен»
13:13
В Петероградском районе в ДТП пострадал 14-летний пассажир «Мерседеса»
13:07
Выставка Виктора Новикова «Катарсис. Возвышение»
13:05
В Петербурге задержали рецидивиста устроившего поножовщину в коммуналке на Марата
12:53
В Горелово задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку в Калининском районе
12:49
В Приморском районе задержали пьяного стрелка
02:03
Фантастические победы петербургских клубов в ВХЛ – 9:2 в матче «Динамо и саратовского «Кристалла» и 7:1 во встрече «СКА-Невы» и «Тамбова»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Какие печки для бани выбрать: газовые или электрические?

Какие печки для бани выбрать: газовые или электрические?

0
71
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
pechilux.ru
Для обогрева Русской или Финской бани требуется специальный и мощный источник тепла

Для обогрева Русской или Финской бани требуется специальный и мощный источник тепла. Несмотря на последний тренд, когда повсеместно, устанавливаются электрические обогревательные системы, газовые печки все-таки считаются лучшим выбором – их можно посчитать абсолютно безопасными для людей и отличаются высоким уровнем мощности. Достаточно иметь ответвление газовой трубы от основной газовой магистрали, как подключение данной печки не составляет особого труда.

Почему стоит выбирать газовые печки для бани?

Эти обогревательные устройства используются уже длительное время, и они успели зарекомендовать себя с положительной стороны по следующим причинам:

  1. Компактность. Печки действительно отличны небольшими размерами и с легкостью умещаются в любой бане.
  2. Быстрый прогрев. В отличие от классических решений в виде дровяных печей, прогрев бани происходит намного быстрее.
  3. Простота. Дизайн печей спроектирован таким образом, что в них разберется любой человек.
  4. Пожаробезопасность. Датчики автоматики обеспечивают автоматическое поддержание температуры и подачу газа.
  5. Экологичность. Полностью отсутствуют вредные выбросы.
  6. Экономичность. Сниженная стоимость и высокая тепловая отдача.
  7. Возможность установки дополнительных модулей в виде каменки или подвесного бака для воды.
  8. Простота и скорость монтажа. Все устанавливается в сжатые сроки.

Если для собственной бани требуется мощный и экономичный источник тепла, то газовые печи для бани от лучших производителей окажутся лучшим решением – прогрев будет обеспечен в действительно сжатые сроки.

Что лучше для бани: электрокамин или газовая печка?

Как уже сказано выше, классические электрокамины, работающие на ТЭНах, считаются неплохим решением для Русских бань и Финских саун. Достаточно иметь напряжение в виде 229/380 В, как печка легко и просто подключается и сразу выводится в рабочий режим. И сверху даже можно установить парогенератор в виде камней. Но как уже сказано выше, порой такой подход не всегда считается лучшим выбором в силу повышенной энергоемкости оборудования и относительно слабых показателей пожарной безопасности. Если требуется абсолютная безопасность для парящихся людей, то лучше сразу останавливать выбор в пользу компактных, мощных и надежных газовых печек, специально выпускаемых для бань.

Бани не считаются роскошью в наше время. Когда нужно обеспечить себя хотя бы раз в неделю негой и комфортом, то лучше выбирать любые банные комплексы, способные идеальным образом работать в тесном тандеме с обогревательными системами в виде электрических каминов или газовых печек.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-05-2021, 20:37
Печи для бани - виды и критерии выбора
7-06-2016, 22:41
Русская баня или с легким паром
24-10-2022, 14:34
Натуральный камень для отделки бани
12-09-2015, 18:53
Как выбрать оборудование для бани?
23-01-2014, 22:30
Строим баню на даче
29-10-2018, 13:06
В Ленобласти после пожара бани обнаружили останки человека

Происшествия на дорогах

0
132
Вчера, 14:32
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего пешехода
0
174
25-10-2023, 15:17
В Ленобласти в ДТП пострадала 13-летняя мурманчанка
0
172
25-10-2023, 13:13
В Петероградском районе в ДТП пострадал 14-летний пассажир «Мерседеса»
0
251
24-10-2023, 15:18
На КАД на съезде в Бугры после ДТП загорелась «Газель» с газовыми баллонами
Наверх