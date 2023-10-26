Какие печки для бани выбрать: газовые или электрические?

Для обогрева Русской или Финской бани требуется специальный и мощный источник тепла. Несмотря на последний тренд, когда повсеместно, устанавливаются электрические обогревательные системы, газовые печки все-таки считаются лучшим выбором – их можно посчитать абсолютно безопасными для людей и отличаются высоким уровнем мощности. Достаточно иметь ответвление газовой трубы от основной газовой магистрали, как подключение данной печки не составляет особого труда.

Почему стоит выбирать газовые печки для бани?

Эти обогревательные устройства используются уже длительное время, и они успели зарекомендовать себя с положительной стороны по следующим причинам:

Компактность. Печки действительно отличны небольшими размерами и с легкостью умещаются в любой бане. Быстрый прогрев. В отличие от классических решений в виде дровяных печей, прогрев бани происходит намного быстрее. Простота. Дизайн печей спроектирован таким образом, что в них разберется любой человек. Пожаробезопасность. Датчики автоматики обеспечивают автоматическое поддержание температуры и подачу газа. Экологичность. Полностью отсутствуют вредные выбросы. Экономичность. Сниженная стоимость и высокая тепловая отдача. Возможность установки дополнительных модулей в виде каменки или подвесного бака для воды. Простота и скорость монтажа. Все устанавливается в сжатые сроки.

Если для собственной бани требуется мощный и экономичный источник тепла, то газовые печи для бани от лучших производителей окажутся лучшим решением – прогрев будет обеспечен в действительно сжатые сроки.

Что лучше для бани: электрокамин или газовая печка?

Как уже сказано выше, классические электрокамины, работающие на ТЭНах, считаются неплохим решением для Русских бань и Финских саун. Достаточно иметь напряжение в виде 229/380 В, как печка легко и просто подключается и сразу выводится в рабочий режим. И сверху даже можно установить парогенератор в виде камней. Но как уже сказано выше, порой такой подход не всегда считается лучшим выбором в силу повышенной энергоемкости оборудования и относительно слабых показателей пожарной безопасности. Если требуется абсолютная безопасность для парящихся людей, то лучше сразу останавливать выбор в пользу компактных, мощных и надежных газовых печек, специально выпускаемых для бань.

Бани не считаются роскошью в наше время. Когда нужно обеспечить себя хотя бы раз в неделю негой и комфортом, то лучше выбирать любые банные комплексы, способные идеальным образом работать в тесном тандеме с обогревательными системами в виде электрических каминов или газовых печек.