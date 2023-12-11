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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Автоклав для домашнего консервирования

Автоклав для домашнего консервирования

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
alambik.by
Создание домашних консервов требует нагрева используемых продуктов до большой температуры под давлением.

Создание домашних консервов требует нагрева используемых продуктов до большой температуры под давлением. Для этого используют специальный прибор – автоклав. Это герметичное устройство, которое значительно ускоряет и упрощает процесс консервирования. Прибор увеличивает срок хранения продуктов за счет гибели при стерилизации всех патогенных микробов. В интернет-магазине Alambik автоклав для домашнего консервирования купить https://alambik.by/catalog/konservaciya/avtoklavy можно с доставкой по Минску и Беларуси.

Технология работы и преимущества использования домашнего автоклава

Прибор представляет собой металлическую емкость, закрытую крышкой с установленными приборами измерения температуры и давления. В емкость прибора устанавливаются банки, которые в процессе работы прибора нагреваются до температуры, превышающей 100 градусов. Из-за нагнетания давления, кипение происходит медленно, продукты не варятся, а томятся. Процесс томления при высокой температуре приводит к гибели всех микробов, повышении срока хранения консервы и сохранению вкуса продуктов.

В сравнении со стерилизацией в кастрюле, консервирование в автоклаве позволяет в разы увеличить скорость приготовления, хранения, а также минимизировать участие человека в процессе. Также использование прибора позволяет готовить любые консервированные блюда по разным рецептам и обеспечить высокий уровень пищевой безопасности.

Как выбрать автоклав

Прежде чем заказать бытовой автоклав для консервирования, необходимо учесть несколько параметров:

  • Тип прибора. Оборудование бывает паровым или жидкостным. В паровом - стерилизация проводится на пару. Банки укладывают на но емкости, заполненной водой на две трети. Герметичность прибора регулируется клапаном. В жидкостном автоклаве банки полностью погружены в воду;
  • Комплектация. Для приготовления вкусны консервов необходимо установить определенные параметры приготовления и следить за процессом приготовления. Для этого прибор должен быть оборудован термометром, манометром и клапаном сброса давления. Дополнительно прибор может быть оборудован сливным краном, кассетами или индивидуальными зажимами для банок и другим оборудованием, упрощающим консервирование;
  • Объем емкости. Зависит от количества заготавливаемых за раз банок. Объем емкости может варьироваться от 14 до 50 литров;
  • Материал. Автоклавы делают из нержавеющей или углеродистой стали. Делают из нержавеющей или углеродистой стали. Нержавеющая сталь легче, не подвержена коррозии и позволяет готовить на индукционной плите.

Также при выборе оборудования учитывают возможность его модернизации. Ряд моделей можно использовать в качестве самогонного аппарата, подключив дистиллятор, а также устанавливать тен или блок автономного управления. Оборудование должно иметь сертификат качества, соответствовать стандартам и иметь заводскую гарантию.

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