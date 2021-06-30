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Питерец.ру » Статьи » Производство » Оборудование по неразрушающему контролю на международной выставке

Оборудование по неразрушающему контролю на международной выставке

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Опубликовал: Питерец
0
Фото:
PiXABAY
Неразрушающий контроль позволяет проводить оптимальную оценку оборудования на производстве без остановки работы.

Неразрушающий контроль позволяет проводить оптимальную оценку оборудования на производстве без остановки работы. Каждый прибор, объект имеет свой срок годности. Неполадки могут произойти в любой момент. Система контроля дает возможность проводить оценку рисков и уровня работы на любом этапе производства.

Узнать больше поможет выставка оборудования неразрушающего контроля, где представлены современные разработки. Каждый может подробно ознакомиться со спецификой применения конкретного прибора.

Основные темы международной выставки

Форум дает возможность ознакомиться с новинками в области неразрушающего контроля. Его применяют повсеместно на всех промышленных объектах. Инновационные разработки позволяют оптимизировать рабочий процесс. В процессе международного съезда затрагиваются темы:

  • Перспективы развития и технологии, которые можно внедрять на предприятиях.
  • Современные технологии НК.
  • Автоматизация оборудования для работы на производстве.
  • Подробная информация о проведении сертификации и обучению персонала работать с НК.
  • Научно-техническая конференция для молодых специалистов.
  • Знакомство с производителями средств и технологий в области неразрушающего контроля.

Современные технологии дают возможность оптимизировать процессы работы на предприятии. Оборудования для контроля универсально. Его можно использовать для проверки на любом этапе работы.

Какое оборудование представлено на выставке

Международный съезд ― это не просто научно-технические лекции. Это возможность поближе познакомиться с оборудованием, которое можно внедрять на предприятиях. Разработки широко применяются для железнодорожной, авиационной, энергетической и другой отраслям.

На форуме представлены приборы, которые позволяют оценить точность проведения сварочных работ. Данный механизм актуален для предприятий, которые производят детали с высокой степенью нагрузки. От качества выполнения зависит срок службы изделия.

Оборудование, которое оценивает степень надежности путем применения акустической эмиссии. Позволяет диагностировать колебания газов. жидкостей. других продуктов при деформации материала.

Область применения оборудования НК безгранична. С его помощью можно выявить нарушения, изменения, которые невозможно оценить визуально. Такой подход поможет избежать серьезных изменений. Особенно, если это касается опасных для жизни человека веществ, которые находятся под строгим контролем.

На форуме представлено оборудование с магнитным, электрическим, вихретоковым, волновым, тепловым, оптическим, акустическим и другими видами контроля.

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