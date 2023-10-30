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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » Гимнастика для детей: виды и особенности

Гимнастика для детей: виды и особенности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
judopride.by
Виды и особенности спортивной и оздоровительной гимнастики для детей

Наиболее зрелищным, захватывающим видом спорта считают гимнастику, которую подразделяют на два основных вида: оздоровительную и спортивную. Возможна гимнастика с 3 лет и в более позднем возрасте: перед тем, как отдать ребенка в спортивную школу, обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Особенности оздоровительной гимнастики

Предполагает набор определенных упражнений, которые способствуют укреплению иммунитета и опорно-двигательного аппарата. Нередко определенные элементы такой гимнастики практикуют в школах, когда ученикам необходимо периодически разминаться между уроками.

Существуют также более основательные занятия оздоровительной гимнастикой, которую практикуют в санаториях, когда у человека уже выявлены нарушения развития опорно-двигательного аппарата.

Разновидности оздоровительной гимнастики:

  • Гигиеническая. Максимально щадящие занятия, которые не предполагают силовых нагрузок, а способствуют улучшению общего тонуса и снятию напряжения мышц.
  • Ритмическая. Набор поочередных упражнений, которые выполняют под музыкальное сопровождение. Такая гимнастика укрепляет опорно-двигательный аппарат, сердечную мышцу, способствует сжиганию калорий.
  • Силовая. Упражнения дополняют отягощением в виде блинов, гирь, гантелей. В целом занятия сконцентрированы на улучшении выносливости и увеличении мышечной массы.
  • Общая. Предполагает занятия, которые улучшают двигательные навыки: прыжки, спортивная ходьба, бег.

Оздоровительная гимнастика подходит для любой возрастной группы, приносит огромную пользу организму.

Особенности спортивной гимнастики

Такую уже относят к олимпийским видам спорта, потому занятия предполагают основательную подготовку, а также наличие у гимнастов упорства и выдержки.

Разновидности спортивной гимнастики:

  • Акробатика. Считается наиболее сложной разновидностью, поскольку предполагает огромный фронт работы над собой, наличие таких важных качеств как упорство и выносливость.
  • Художественная. Самый грациозный, эстетический, зрелищный вид спорта, который выполняют под музыкальное сопровождение. При этом спортсмены показывают соответствующие гимнастические элементы, используют специальные спортивные снаряды.
  • Собственно спортивная. Спортсмены участвуют в соревнованиях на бревнах, перекладинах, кольцах, брусьях.

Чтобы записать ребенка в соответствующую секцию, нужно выявить отсутствие противопоказаний и подобрать наиболее подходящий вариант гимнастики.

Клуб дзюдо «Прайд» набирает детей в группы по занятию гимнастикой с 3-х лет.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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