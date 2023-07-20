Ходунки для инвалидов: виды и особенности конструкций

Многие люди, которые страдают заболеваниями суставов, опорно-двигательного аппарата имеют и др. используют для передвижения вспомогательные инструменты, например, ходунки для инвалидов. Это специальные устройства, предназначенные для помощи людям с ограниченными возможностями. Они обеспечивают поддержку и стабильность при ходьбе, улучшают равновесие и уменьшают нагрузку на ноги и спину. Ходунки для инвалидов имеют самые разные конструкции и функции, включая:

регулировку высоты;

колесики для удобства передвижения;

сиденье для отдыха;

тормоза для безопасности.

Они в основном используются как временная помощь при реабилитации после травмы или операции, а также в качестве постоянной поддержки для людей с хроническими или длительными нарушениями движения. Они также помогают улучшить мобильность и самостоятельность людей с ограниченными возможностями.

Виды ходунков для инвалидов

Существует несколько видов данных изделий:

классические. Это простые металлические рамы с двумя или четырьмя ножками, ручками для удержания и регулируемой высотой. Они предназначены для поддержки и стабилизации при ходьбе;

колесиках. Это ходунки, оснащенные колесиками на передних ножках. Они позволяют инвалиду передвигаться без необходимости поднимать и перемещать конструкцию каждый раз. Обычно оснащены ручными или электрическими тормозами;

роллаторы. Это более продвинутые устройства на колесиках, которые также имеют сиденье и спинку для отдыха. Роллаторы оснащены ручными тормозами и корзинкой для переноски мелких предметов;

трехколесные. Оснащены тремя колесами, которые обеспечивают лучшую маневренность и легкость передвижения по узким и переполненным помещениям. Они также имеют регулируемые ручки и тормоза;

специализированные ходунки. Например, ходунки с поддержкой для верхней части тела или модели с устройствами для подключения к инфузионным системам;

складные. Некоторые модели ходунков имеют складной механизм, что облегчает их транспортировку и хранение.

Выбор определенного типа ходунков зависит от индивидуальных потребностей и возможностей пользователя. Важно проконсультироваться с медицинским специалистом или терапевтом, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, и любой из них вы сможете найти на официальном сайте компании “Топздрав”. Здесь вы сможете найти все необходимое для ухода за лежачими больными, профилактики лечения, спорта, красоты и т. д.