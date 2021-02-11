В Петербурге стартовал проект ОНФ «Летай со мной» для детей с ДЦП

Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также их родители очень нуждаются в социальной адаптации и помощи. В Петербурге стартовал проект Общероссийского народного фронта «Летай со мной», созданный для детей с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП), которые могут абсолютно бесплатно пройти курс аэродинамической гимнастики. Полеты самые настоящие – в аэротрубе в потоке воздуха со скоростью примерно 200 километров в час.
Цель занятий с детьми – общественная социализация, а также восстановление и психофизическое развитие детей с ДЦП. Для достижения этой цели ребята должны пройти комплекс регулярных занятий по адаптивной физической культуре (АФК) и аэродинамической гимнастики в аэротрубе.
Для допуска к полетам все дети проходят обязательную диагностику от мультидисциплинарной комиссии, в которую входят реабилитолог, клинический психолог, тренер АФК, инструктор аэротрубных комплексов, невролог, терапевт, ортопед.
Если все в порядке, для детей начинаются еженедельные тренировочные занятия по АФК, что позволяет подготовить их к полёту, выполнению упражнений в аэротрубе.
В отличие от обычной АФК аэродинамическая гимнастика способствует ускоренному процессу восстановления, поэтому её применяют в спортивной реабилитации детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата, которая помогает более эффективно тренировать все системы организма систематически, дозированно и ускоряет процесс восстановления, приспособления и развития психофизического состояния детей.
Это не просто гимнастика в аэротрубе – целая восстановительная программа. Она рассчитана на полгода. Сначала два занятия по адаптивной физкультуре, потом сам полет, и так каждую неделю. Инструкторы и врачи помогут укрепить мышцы, улучшить координацию движений.
Проект поддержан Фондом президентских грантов, госкорпорацией «Роскосмос», Федерацией парашютного спорта России, аэротрубными комплексами в регионе.