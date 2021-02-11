ента новостей

19:43
Финалистка «Лидеров России 2020» работает над созданием уникальной нейросети
19:40
Через петербургский порт прошло более 38,5 тонн израильского сельдерея
19:37
В Ленобласти ракетчики ЗВО провели первый этап конкурса профессионального мастерства «Специальный маршрут»
19:35
В Петербурге стартовал проект ОНФ «Летай со мной» для детей с ДЦП
19:32
В Петербурге Россельхознадзор изъял и уничтожил более тонны польских груш
12:44
Жителя Васильевского острова подозревают в насилии над малолетней падчерицей.
10:53
В Петербурге полицейские ликвидировали фейковые интернет-магазины по продаже средств индивидуальной защиты
09:53
Когда появился covid-19?
08:50
Помощь самозанятым
19:51
Так получил Малком очередную травму или нет?
19:51
В Петербурге автомобилист при виде ДПС попытался избавиться от более десятка свертков с порошком
17:35
Чемпионат Европы по профмастерству EuroSkills St. Petersburg перенесен на 2023 год
17:30
В Петербурге общественники устроили для детей путешествие в 1943 год
16:06
В Петербурге обокрали квартиру директора транспортно-экспедиционной компании
15:09
В Петербурге полицейские раскрыли кражу у пенсионера
09:53
Навальный – политик?
09:12
Почему медленно строят метро?
19:24
ЦБС Красногвардейского района на фестивале «Книжный маяк Петербурга»
19:21
Петербург поддерживает Всероссийский проект «Эстафета поколений»
19:19
Акцию «Дарим книгу с любовью»
19:16
Петербургских влюбленных приглашают сдать кровь
19:13
Безопасное питание: в меню петербургских дошкольников добавили полезные продукты
12:43
В Ленобласти экипажи армейской авиации ЗВО нанесли ракетные удары по бронетехнике условного противника
11:54
В Петербурге пожилая женщина выпала из окна 20 этажа
11:43
В Петербурге сегодня утром «заминировали» метрополитен
11:24
Малолетняя девочка выпала из окна в центре Петербурга
11:08
Россельхознадзором приостановлен ввоз крупная партия аргентинских креветок
09:29
Прием обычных пациентов
08:43
Что с суточной госпитализацией?
21:43
Дивизия ПВО Западного военного округа отмечает 35-ю годовщину формирования
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовал проект ОНФ «Летай со мной» для детей с ДЦП

В Петербурге стартовал проект ОНФ «Летай со мной» для детей с ДЦП

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
В Петербурге стартовал проект ОНФ «Летай со мной» для детей с ДЦП

Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также их родители очень нуждаются в социальной адаптации и помощи. В Петербурге стартовал проект Общероссийского народного фронта «Летай со мной», созданный для детей с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП), которые могут абсолютно бесплатно пройти курс аэродинамической гимнастики. Полеты самые настоящие – в аэротрубе в потоке воздуха со скоростью примерно 200 километров в час.

Цель занятий с детьми – общественная социализация, а также восстановление и психофизическое развитие детей с ДЦП. Для достижения этой цели ребята должны пройти комплекс регулярных занятий по адаптивной физической культуре (АФК) и аэродинамической гимнастики в аэротрубе.

Для допуска к полетам все дети проходят обязательную диагностику от мультидисциплинарной комиссии, в которую входят реабилитолог, клинический психолог, тренер АФК, инструктор аэротрубных комплексов, невролог, терапевт, ортопед.

Если все в порядке, для детей начинаются еженедельные тренировочные занятия по АФК, что позволяет подготовить их к полёту, выполнению упражнений в аэротрубе. 

В отличие от обычной АФК аэродинамическая гимнастика способствует ускоренному процессу восстановления, поэтому её применяют в спортивной реабилитации детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата, которая помогает более эффективно тренировать все системы организма систематически, дозированно и ускоряет процесс восстановления, приспособления и развития психофизического состояния детей.

Это не просто гимнастика в аэротрубе – целая восстановительная программа. Она рассчитана на полгода. Сначала два занятия по адаптивной физкультуре, потом сам полет, и так каждую неделю. Инструкторы и врачи помогут укрепить мышцы, улучшить координацию движений.

«Наша задача – помочь родителям почувствовать то, что семья может жить вполне обычной жизнью. Я сама являюсь мамой особенного ребенка, и я понимаю, как это важно дать им возможность почувствовать, что они не одни в этом мире и будет хорошо», – говорит куратор проекта ОНФ «Летай со мной» по Санкт-Петербургу, председатель регионального отделения ВОРДИ Оксана Громова.

Проект поддержан Фондом президентских грантов, госкорпорацией «Роскосмос», Федерацией парашютного спорта России, аэротрубными комплексами в регионе.

«Нам очень приятно видеть счастливые лица детей, участвующих в проекте, а также их родителей, которые радуются успехам своих ребятишек. Мы приглашаем социально ответственный бизнес принять участие в реализации социальных проектов, инициированных ОНФ и направленных на поддержку тех, кто в этом нуждается. Только объединив усилия и оказав конкретную практическую помощь людям, мы сможем сделать петербургские семьи счастливее», – отметил Андрей Рябоконь, руководитель регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-12-2016, 19:28
Театр помогает адаптации детей с ограниченными возможностями
31-03-2017, 09:40
"Парус мечты"
8-10-2020, 22:31
При поддержке ОНФ в Петербурге готовят студентов к волонтерской деятельности с детьми-инвалидами
2-08-2017, 19:21
В Павловске открыли игровую площадку для детей с ограниченными возможностями
10-09-2020, 19:50
В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»
31-01-2021, 19:24
Молодые семьи, которые планируют рождение первого ребенка, смогут получить бесплатную поддержку психологов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
175
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
242
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
190
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
317
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх