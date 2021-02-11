В Петербурге стартовал проект ОНФ «Летай со мной» для детей с ДЦП

Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также их родители очень нуждаются в социальной адаптации и помощи. В Петербурге стартовал проект Общероссийского народного фронта «Летай со мной», созданный для детей с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП), которые могут абсолютно бесплатно пройти курс аэродинамической гимнастики. Полеты самые настоящие – в аэротрубе в потоке воздуха со скоростью примерно 200 километров в час.

Цель занятий с детьми – общественная социализация, а также восстановление и психофизическое развитие детей с ДЦП. Для достижения этой цели ребята должны пройти комплекс регулярных занятий по адаптивной физической культуре (АФК) и аэродинамической гимнастики в аэротрубе.

Для допуска к полетам все дети проходят обязательную диагностику от мультидисциплинарной комиссии, в которую входят реабилитолог, клинический психолог, тренер АФК, инструктор аэротрубных комплексов, невролог, терапевт, ортопед.

Если все в порядке, для детей начинаются еженедельные тренировочные занятия по АФК, что позволяет подготовить их к полёту, выполнению упражнений в аэротрубе.

В отличие от обычной АФК аэродинамическая гимнастика способствует ускоренному процессу восстановления, поэтому её применяют в спортивной реабилитации детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата, которая помогает более эффективно тренировать все системы организма систематически, дозированно и ускоряет процесс восстановления, приспособления и развития психофизического состояния детей.

Это не просто гимнастика в аэротрубе – целая восстановительная программа. Она рассчитана на полгода. Сначала два занятия по адаптивной физкультуре, потом сам полет, и так каждую неделю. Инструкторы и врачи помогут укрепить мышцы, улучшить координацию движений.

«Наша задача – помочь родителям почувствовать то, что семья может жить вполне обычной жизнью. Я сама являюсь мамой особенного ребенка, и я понимаю, как это важно дать им возможность почувствовать, что они не одни в этом мире и будет хорошо», – говорит куратор проекта ОНФ «Летай со мной» по Санкт-Петербургу, председатель регионального отделения ВОРДИ Оксана Громова.

Проект поддержан Фондом президентских грантов, госкорпорацией «Роскосмос», Федерацией парашютного спорта России, аэротрубными комплексами в регионе.

«Нам очень приятно видеть счастливые лица детей, участвующих в проекте, а также их родителей, которые радуются успехам своих ребятишек. Мы приглашаем социально ответственный бизнес принять участие в реализации социальных проектов, инициированных ОНФ и направленных на поддержку тех, кто в этом нуждается. Только объединив усилия и оказав конкретную практическую помощь людям, мы сможем сделать петербургские семьи счастливее», – отметил Андрей Рябоконь, руководитель регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге.