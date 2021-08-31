В Петербурге дети погибших росгвардейцев участвовали в благотворительной акции

В Санкт-Петербурге дети погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии приняли участие в благотворительной акции, проводимой под эгидой Русской православной церкви и посвящённой предстоящему Дню знаний.

Дети посетили храм иконы Божией Матери «Неопалима Купина», где была отслужена панихида по погибшим. Настоятель провёл экскурсию по храму, рассказал о приходе и подвигах росгвардейцев, процитировав Библию: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

По завершению акции детям в честь предстоящего Дня знаний были вручены подарочные сертификаты на пошив школьной формы и канцелярские товары.