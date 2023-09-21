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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Северный намыв Васильевского острова: будущая точка притяжения

Северный намыв Васильевского острова: будущая точка притяжения

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
newv.life
В северной части намыва Васильевского острова идут работы по формированию территории.

В северной части намыва Васильевского острова идут работы по формированию территории. На искусственном участке суши вырастет современный жилой квартал «Новый Васильевский». За ходом реализацией проекта можно следить в официальном источнике. А в этой статье расскажем о технологии, планах девелопера и об отличиях «Нового Васильевского» от других жилых кварталов.

Кто строит северный намыв

Работы по созданию новых территорий к северу от порта ведет «Группа ЛСР» — самый крупный строительный холдинг на Северо-Западе, по данным Единого реестра застройщиков. Компания была основана более 30 лет назад. Сфера деятельности «Группы ЛСР» охватывает строительство, девелопмент, производство стройматериалов, добычу полезных ископаемых. Холдинг располагает собственными производственными мощностями и флотом из 38 единиц.

Проект «Новый Васильевский» в северной части намыва — это далеко не первый опыт освоения искусственных земель для «Группы ЛСР». Так, в южной части намыва девелопер строит «Морскую набережную» — жилой квартал бизнес-класса с четырьмя детсадами, тремя школами и крупнейшим на Васильевском острове хвойным парком.

Как намывают новые земли

Технология поднятия высотных отметок — именно так на самом деле называется намыв — изобретена не сегодня. В Санкт-Петербурге ее применяют уже более 300 лет, практически с основания города. На насыпных землях стоят Летний сад, Тучков Буян, Троицкую площадь. В советскую эпоху и позднее город еще больше расширился за счет осушения моря. Например, искусственно увеличена территория значительной части Васильевского острова.

Постепенно технология менялась и в наши дни достигла совершенства. «Группа ЛСР» использует оптимальные методы и современную спецтехнику, соблюдает современные строительные нормативы. Благодаря этому безопасность застройки искусственных территорий не вызывает сомнений.

Для формирования новых земель используют морской песок, добытый «Группой ЛСР» из собственных месторождений на дне Финского залива в 130 км от берега. По чистоте и качеству он намного превосходит карьерный.

Песок разрыхляют прямо на дне, подавая мощную водяную струю. Затем его закачивают насосом на борт судна и доставляют к береговой линии. Здесь с помощью гидроперегружателя песок вновь смешивают с водой. Получается так называемая пульпа, которую по трубопроводу под давлением переправляют на берег.

Заключительный этап — выравнивание и стабилизация грунта. В работу вступают бульдозеры, виброуплотнители, трамбовочная и другая спецтехника. Основание должно получиться достаточно прочным, чтобы на нем можно было строить здания и дороги.

Намывные работы «Группа ЛСР» планирует закончить в 2026 г. Сейчас уже достроена ограждающая дамба, создан участок суши для прокладки инженерных коммуникаций. Когда территория площадью 163 га будет полностью сформирована, на ней начнется строительство жилых домов и инфраструктуры.

Экологическая безопасность технологии

Проект северной части намыва прошел государственную экологическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что расширение суши не повредит окружающей среде, если строители будут соблюдать установленные нормы. «Группа ЛСР» работает в строгом соответствии с законодательством по охране природы: использует безопасные технологии и материалы, постоянно мониторит состояние воды и воздуха, утилизирует отходы только на специально отведенных полигонах.

Кроме того, по согласованию с Росрыболовством девелопер проводит компенсационные мероприятия. Их цель — восстановить популяцию ценных видов рыб в акватории Невской губы. Каждый год под контролем Главрыбвода «Группа ЛСР» выпускает в воды Невы и Ладожского озера десятки тысяч мальков лосося и палии.

План застройки «Нового Васильевского»

Если южный намыв осваивали несколько застройщиков, то над развитием северной части острова работает один девелопер — «Группа ЛСР». Благодаря этому городская среда формируется комплексно и равномерно. Объекты социальной инфраструктуры начнут строить одновременно с жилыми домами, и к моменту сдачи здесь будет всё необходимое для комфортной жизни.

Мастер-план застройки «Нового Васильевского» уже подготовлен и согласован с Градостроительным советом Санкт-Петербурга. При проектировании девелопер применил необычный прием: поручил эту задачу не одной, а сразу пяти архитектурным студиям. В результате получилось придать проекту своеобразие: у каждой группы домов есть индивидуальные черты. Так что «Новый Васильевский» не будет напоминать типовой спальный район с однообразной безликой застройкой.

Вместе с тем благодаря основному девелоперу удалось избежать пестроты и эклектики. Несмотря на разнообразие отдельных архитектурных решений, облик квартала будет стилистически выдержанным и узнаваемым.

Так, отличительной чертой «Нового Васильевского» станет отделка фасадов клинкерным кирпичом. Его будут поставлять с производственных мощностей «Группы ЛСР». Выбор материала обусловлен не только эстетикой, но и эксплуатационными качествами: клинкерный кирпич способен десятилетиями выдерживать воздействие ветра, влажности и температурных перепадов.

Общая площадь жилья в «Новом Васильевском» составит примерно 700 тысяч м2. Дома построят разной этажности, причем на первой линии вдоль берега расположатся менее высотные. Благодаря этому почти изо всех точек квартала будут открываться виды на залив.

У жителей «Нового Васильевского» не будет недостатка в социальной инфраструктуре. Здесь собираются построить 8 детских садов, 4 школы, поликлинику, больницу, крытый спорткомплекс.

Большое внимание авторы проекта уделили благоустройству. Вдоль берега Финского залива построят набережную протяженностью 3 км со спусками к воде и участком пляжа. Благоустроят придомовые территории, создадут прогулочные зоны, соорудят спортивные и детские площадки, велодорожки.

Около 43 га площади займут растения. В центре квартала разобьют парк в форме веретена, направленного к морю. Большая зеленая зона расположится серпом за парадной застройкой. Деревья и кустарники высадят вдоль набережной Финского залива и реки Смоленки.

Точка притяжения

На намывных территориях Васильевского острова постепенно создается уникальная локация. Близость залива, парк и набережная, видовые квартиры в ЖК комфорт- и бизнес-класса, развитая социальная инфраструктура делают этот район привлекательным для покупателей недвижимости. К 2034 г., когда ожидается сдача «Нового Васильевского», здесь обещает появиться новая точка притяжения для всех горожан.

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