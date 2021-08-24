Война с намывом продолжается

Возведение новых жилых кварталов – дело хорошее. Счастливые люди обзаводятся жильем в новостройках и получают ключи от своих квартир. Только не всегда такое строительство проходит гладко. Иногда ему и вовсе начинают препятствовать. Тем более, в некоторых случаев для этого имеется серьезный повод.

«Питерец.ру» сообщает, что жители Васильевского острова продолжают протестовать против спорного намыва. Власти намерены создать и застроить 173 га. Эта территория будет использоваться для нового жилого квартала.

Однако местные жители всячески протестуют относительно такого шага. В настоящий момент собрано уже 7 тыс. подписей. Причем люди охотно выражают этот протест. Активисты собирают по 100-200 подписей за один раз. Так что в скором времени количество протестующих против этого несчастного намыва может заметно увеличиться.

Активисты уверены, что создание нового квартала увеличит нагрузку на социальную инфраструктуру района и приведет к экологической проблеме. Поэтому многие жители против этой спорной застройки.