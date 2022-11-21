Связываемая с Бегловым «Группа ЛСР» хочет в судебном порядке оспорить результаты общественной экспертизы о вреде намыва

Строительная компания «Группа ЛСР» планирует в судебном порядке оспорить результаты общественной экспертизы, подтверждающей вред, нанесенный намывными территориями Васильевского острова экологии Северной столицы.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о проведении новой судебной экспертизы по просьбе «Группы ЛСР». Работники компании уверены в том, что предыдущий анализ, заказанный горожанами, показал неверные значения.

Повторная экспертиза будет проводиться при участии тех, кто не входил в состав предыдущей комиссии. Так девелопер, которого петербургские журналисты считают приближенным к губернатору Александру Беглову, по всей вмдимости, собирается доказать, что не будет вредить окружающей среде города на Неве, однако активисты уверены в обратном.

Специалисты ранее заключили, что новые намывные территории негативно влияют на экологическую обстановку в Санкт-Петербурге. Они считают, что необходимые для строительства расчеты не были проведены, и многие доказательства безопасности проекта для города также отсутствуют.