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Питерец.ру » Общество » Связываемая с Бегловым «Группа ЛСР» хочет в судебном порядке оспорить результаты общественной экспертизы о вреде намыва

Связываемая с Бегловым «Группа ЛСР» хочет в судебном порядке оспорить результаты общественной экспертизы о вреде намыва

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Опубликовал: Anton78
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Связываемая с Бегловым «Группа ЛСР» хочет в судебном порядке оспорить результаты общественной экспертизы о вреде намыва

Строительная компания «Группа ЛСР» планирует в судебном порядке оспорить результаты общественной экспертизы, подтверждающей вред, нанесенный намывными территориями Васильевского острова экологии Северной столицы.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о проведении новой судебной экспертизы по просьбе «Группы ЛСР». Работники компании уверены в том, что предыдущий анализ, заказанный горожанами, показал неверные значения.

Повторная экспертиза будет проводиться при участии тех, кто не входил в состав предыдущей комиссии. Так девелопер, которого петербургские журналисты считают приближенным к губернатору Александру Беглову, по всей вмдимости, собирается доказать, что не будет вредить окружающей среде города на Неве, однако активисты уверены в обратном.

Специалисты ранее заключили, что новые намывные территории негативно влияют на экологическую обстановку в Санкт-Петербурге. Они считают, что необходимые для строительства расчеты не были проведены, и многие доказательства безопасности проекта для города также отсутствуют.

Источник: TerrNews
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