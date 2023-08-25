Пластиковые карты – удобный и надежный способ хранения информации

В различных сферах деятельности распространенным является такой вопрос, как изготовление пластиковых карт. Данные изделия используются в банковской, транспортной, медицинской, и многих других сферах. Их используют в качестве надежного способа хранения информации.

На сегодняшний день РУП «Криптотех» Гознака имеет необходимый опыт и технологии, которые требуются для производства пластиковых карт: дисконтных, идентификационных, платежных.

В результате заказчики получают продукцию, защищенную от подделки.

Этапы производства

Пластиковые карты производятся в несколько этапов. В первую очередь разрабатывается дизайн. Специалисты учитывают требования клиента, создавая продукт, соответствующий его потребностям. Стиль дизайна может быть самым разным, как классическим, так и современным.

Уже на этом этапе внедряются элементы защиты. К ним относится нанесение:

объемного текста;

гильоширной сетки;

микротекста;

совмещенных рисунков;

намеренных дефектов;

и многое другое.

Все это делает невозможным копирование.

Далее подготавливаются материалы. Для производства используется пластик, на который наносят изображение. Это может быть ПВХ, АБС, поликарбонат, а также их смеси.

Требуются также чернила, ламинация, защищающая от повреждений. Качество изображения повышается путем использования офсетной печатной технологии, в которой не используется увлажнение. В результате невозможно повторить его на простой печатной машине.

Защита и безопасность

Краски, используемые для печати, имеют степень защиты. Они регистрируются в органах контроля. Они меняют цвет, либо становятся видимы при определенных условиях (угол обзора, инфракрасное, ультрафиолетовое излучение).

Нанесение изображение на пластиковую карту осуществляется с помощью специальной печатной машины. Для защиты изображения осуществляется ламинация изделия, благодаря чему продлевается его срок службы.

Для защиты пластиковых карт могут использоваться различные дополнительные методы защиты. К ним относится защитная голограмма, последовательная нумерация, подписная панель.

Таким образом, процесс изготовления пластиковых карт достаточно сложный, подробно с которым можно познакомиться на сайте компании РУП «Криптотех» Гознака. Благодаря современным технологиям, оборудованию, изделия изготавливаются быстро и качественно.

В результате получаются долговечные и устойчивые к повреждениям изделия, функциональные, привлекающие внимание клиентов, отлично выполняющие возложенные на них функции. Поэтому такой вопрос, как изготовление пластиковых карт – это вопрос вложения своих средств для получения прибыли и расширения возможностей.