Деньги внезапно находятся

«Питерец.ру» должники Ленобласти заплатили в 2021 году 619 млн руб. ради возможности выехать за границу. Получается довольно интересная картина. Денег у людей нет, из-за этого образуется задолженность.

Но если такой должник не может выехать за рубеж, так проблема тут же решается. Вдруг этот человек каким-то чудесным способом находит деньги. Конечно, не всегда это происходит в кратчайшие сроки. Но бывают случаи, что долги погашаются довольно быстро.

Иногда поводом для этого становится опасность судебного процесса. Например, один мужчин накопил долгов на сумму более 500 тыс. руб. Он не торопился их выплачивать, и все это можно затянуться. Но когда мужчине пригрозили судом, должник поторопился найти эти деньги.

Так получается, что многие люди не считают долг какой-то проблемой. Они не воспринимают его всерьез, пока из-за этого не возникают другие трудности. Только тогда должник начинает проявлять инициативу.