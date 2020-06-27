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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Активный отдых » Причины, по которым могут запретить выезд из страны

Причины, по которым могут запретить выезд из страны

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Подготовка к любому путешествию должна быть очень тщательной

Подготовка к любому путешествию должна быть очень тщательной. В противном случае это определенно скажется на комфорте, да и просто могут произойти не самые приятные нюансы, а все из-за непродуманности той или иной детали.

Уровень подготовки зависит от того, где турист собирается отдыхать, и того, что он собирается делать. Чем более экстремальным и разнообразным планируется отдых, тем тщательней и дольше будет подготовка, однако перед всем этим будущий турист должен удостовериться в том, что его вообще выпустят за границу, а подобный неприятный сюрприз случается довольно часто, особенно если это первое путешествие.

Если человек заранее не проверяет данную информацию, то о том, что он невыездной турист узнает непосредственно на границе. Проверить запрет на выезд за границу онлайн через сервис Реестр запрета на https://reestrzapreta.ru/. Помимо того, что это само по себе неприятно, человек несет довольно большие финансовые затраты, так как часто нельзя вернуть стоимость билетов или путевок.

Не выпустить человека могут по разным причинам. Наиболее распространенными являются следующие.

Наличие долгов.

Речь идет о любых финансовых долгах, даже самых небольших. Все они регистрируются в соответствующих системах, поэтому при проверке на границе это будет выявлено. Чтобы подобный сюрприз не приключился в дороге, рекомендуется разобраться с этим нюансом еще до начала подготовки к отдыху. Иногда бывают ситуации, что платеж был отправлен, но просто не успел прийти, в результате чего его засчитали долгом. Чтобы такого не было, важно точно подгадать со сроками. Об имеющихся долгах можно узнать на специальном государственном сайте. Конечно, есть фиксированные минимальные суммы, из-за которых человека могут не выпустить, однако не всегда равняются только по ним. В редких случаях даже ежемесячный коммунальный платеж может стать причиной, поэтому рисковать не стоит.

Банкротство

Данный критерий рассчитывается довольно индивидуально, поэтому и подходить к нему нужно, исходя из собственной ситуации. Пересечение границы же невозможно до тех пор, пока человек не решит все вопросы и процедуры.

Неправильное оформление загранпаспорта или визы

Независимо от того, кем была допущена ошибка, важно исправить ее до путешествия. Причем если виноваты сотрудники учреждений, то они должны ее исправить в течение нескольких дней, а вот если ошибку допустил человек, заполняя анкетные данные, то придется заново подавать весь пакет документов и, соответственно, ждать положенное время. Зато человек будет уверен, что пройти границу сможет без проблем.

Если человек подозревается в преступлении или совершил его. В таком случае он не сможет покинуть страну до окончания разбирательства и вынесения вердикта.

Если человек призван на службу

При данных обстоятельствах покинуть страну также не удастся. Более того, при пересечении границы придется предоставить соответствующий документ, подтверждающий, что человек не призван.

Если человек работает в государственных органах или имеет доступ к государственным тайнам. Подобные ограничения снимаются, когда контракт человека истекает.

Также несовершеннолетние не могут покидать страну, если один из законных опекунов или родителей оформил запрет на выезд.

Все данные нюансы необходимо решать заранее, чтобы не испортить отдых, не начав его.

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